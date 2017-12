Inter | sondaggio del Galatasaray per Santon

Inter - sondaggio per Grenier : Nome nuovo per l'Inter in vista del mercato di gennaio. Secondo i media francesi i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per Clement Grenier, centrocampista del Lione, nella scorsa stagione 6 mesi a ...

Inter - sondaggio per Grenier : TORINO - Dalla Francia arriva un nome nuovo per il mercato dell' Inter . Si tratta di Clement Grenier , centrocampista 26enne del Lione , nella scorsa stagione per sei mesi è stato in prestito alla ...

COP23 Bonn - sondaggio del Wwf : il 96% degli Intervistati vuole leader locali e aziende protagonisti della lotta ai cambiamenti climatici : Sono partiti oggi a Bonn, sotto la presidenza delle Isole Fiji, i lavori della COP23, la Conferenza delle Parti della Convenzione sul Cambiamento Climatico dell’ONU, dove la comunità internazionale insieme ai principali attori economici e istituzionali è chiamata ad affrontare questioni chiave dell’accordo di Parigi e degli strumenti per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C. Nel primo giorno della Conferenza il WWF, che alla ...

Fecondazione : sondaggio su 240 Interviste “vip” - solo 2 ammettono le cure : Una copertina di una rivista patinata con protagonista una bella attrice largamente over 40, che felice annuncia la sua gravidanza gemellare o presenta i bambini appena nati. Senza menzionare alcun ‘aiutino’ dalla medicina. Un fenomeno diffuso che alimenta la disinformazione nel mondo della Fecondazione assistita, ammonisce l’American Society for Reproductive Medicine, che durante il suo Congresso annuale in corso a San Antonio ...

Salute - sondaggio : le fake news ingannano oltre la metà degli Internauti : Il rischio di incappare nelle fake news diventa sempre più alto, soprattutto sui social: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram sono saturi di “bufale”. Secondo un sondaggio svolto dall’Eurodap per l’AdnKronos Salute, oltre la metà dei navigatori del web ha dato credito, almeno qualche volta, a fake news trovate in Rete. Il 44% degli internauti che ha risposto al questionario ha dichiarato che tende a porsi qualche dubbio ...