Inter-Lazio è Icardi contro Immobile | il gol dipende dal fattore ' I'

Probabili Formazioni Inter-Lazio - 19^ Giornata Serie A 30-12-2017 : L’Inter di Luciano Spalletti è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A, mentre la Lazio di Simone Inzaghi da una convincente vittoria con il Crotone. L’Inter di Luciano Spalletti è reduce da due sconfitte, piuttosto sorprendenti, rispettivamente contro Udinese e Sassuolo. La Lazio di Simone Inzaghi è reduce da una prestazione convincente contro il Crotone, così come dalla qualificazione alla semifinale di Coppa ...

Serie A - le designazioni arbitrali : Rocchi per Inter-Lazio - Crotone-Napoli affidata a Mariani : L'AIA ha reso note le designazioni per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze a dirigere lo scontro ad alta quota tra Inter e Lazio a San Siro. ...

Lazio - Leiva : 'Vogliamo arrivare lontano. Inter? Siamo fiduciosi' : Il comandante segna la rotta. 'Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni', parola di Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, al termine dell'1-0 contro la Fiorentina nei quarti di finale ...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 all’Intervallo. Decide Lulic - biancocelesti stellari : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo: si gioca a Santo Stefano, il calcio non si ferma durante le feste e dopo le abbuffate di ieri e oggi ci regala un grande spettacolo con un incontro che si preannuncia appassionante e divertente tra due ...

Inzaghi : 'Testa all'Inter? Contro la Fiorentina in campo la Lazio migliore' : Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla a Rai Sport : 'Quella viola è un'ottima squadra e per noi sarà una partita difficile. La Fiorentina è in un buon periodo e ben allenata, dunque dovremo disputare una partita tosta nel tentativo di centrare ...

Lazio - Inzaghi : "Prima la Fiorentina - poi l'Inter" : "In cmapo quella che per me è la squadra migliore. I rientri di Felipe Anderson e Wallace ci aiuteranno molto"

Scudetto - corsa a due Napoli-Juve? No - anche Inter - Roma e Lazio possono lottare fino alla fine : Le ultime giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, Juventus e Napoli sono in grande forma, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri reduce dal successo nello scontro Scudetto contro la Roma, qualche difficoltà in più per il Napoli che non ha particolarmente entusiasmato contro la Sampdoria. La squadra di Sarri continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio, si avvicina la 19^ giornata e le ...