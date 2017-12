Inter | dopo il derby arriva il duro messaggio di Spalletti ai giocatori

Milan : dopo l’Inter - pronti a ripartire in campionato! : Ieri il Milan è riuscito a battere i cugini interisti nel derby che valeva l’accesso ad una delle due semifinali di Coppa Italia e che vedrà la squadra rossonera lottare contro la Lazio, allenata da Inzaghi, per raggiungere la finale di Roma. Non una partita come le altre dunque, quella giocata ieri a S. Siro: il Milan doveva dimostrare che la “medicina” Gattuso inizia ad avere i suoi effetti, sia sul piano del gioco che su quello dei ...

Muore dopo Intervento tonsille - inchiesta : GROSSETO, 28 DIC - E' morto mercoledì sera a causa di un'emorragia improvvisa poco dopo l'ora di cena. Un uomo di 45 anni, residente ad Istia d'Ombrone (Grosseto) aveva subito un intervento di ...

Inter - il buio dopo il primato. E adesso anche Spalletti vede i fantasmi : L'Inter non segna da cinque gare di file. Questo il dato evidenziato dal Corriere dello Sport che piega come Spalletti inizi ad intravedere le stesse difficoltà che altri prima di lui hanno dovuto attraversare in passato. 'L'Inter si è persa. Proprio nel momento più bello ovvero dopo che ...

Donnarumma - la fidanzata di Antonio dopo Milan-Inter : 'Ti hanno detto di tutto - li hai fatti stare zitti' : 'E finalmente li hai fatti stare zitti!! Non sai da quanto aspettavo questo momento'. Antonio Donnarumma è stato l'eroe inatteso del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter e la sua fidanzata, ...

Inter : occasione Schurrle - due anni dopo... : Il club nerazzurro non aveva potuto completare il suo acquisto per problemi economici, ma ora, con il campione del mondo che non sta trovando spazio al Borussia Dortmund , un'ipotesi di prestito a ...

Patrick Cutrone dopo Milan-Inter commuove l'Italia : 'Il momento più bello della mia vita' : 'Emozione indescrivibile. È il più bel gol della mia vita. Era importante vincere, poi il derby non è mai una gara normale e voglio fare i complimenti a tutti'. Match-winner della serata, ...

Serie A - spettatori in aumento : +10% dopo 18 giornate. Inter e Milan al top : Il campionato di Serie A 2017/2018 ha visto un incremento a doppia cifra per quanto riguarda gli spettatori. Secondo un report elaborato dall'Osservatorio Calcio Italiano al termine della 18/a ...

L'Inter sulla via della crisi dopo le due sconfitte consecutive - Spalletti : mi aspetto un segnale : L'Inter sulla via della crisi dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese per 3-1 e Sassuolo per 1-0 punta il derby di coppa Italia per rialzare la testa. E per conquistare la ...

Cecchi Gori è morto?/ Come sta Vittorio dopo l’ischemia : “esclusi Interventi chirurgici” (ultime notizie) : Cecchi Gori è morto? Come sta Vittorio: è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco. Le ultime notizie sull'ex proprietario della Fiorentina e produttore cinematografico(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:20:00 GMT)

Linea del Brennero Interrotta dopo il confine fino al 30 dicembre : BOLZANO. La circolazione ferroviaria tra Steinach e Brennero, sul lato austriaco, rimarrà interrotta ancora fino a venerdì, 30 dicembre. Lo spiegano le ferrovie austriache. In questi giorni di ferie ...

Milan e Inter - dopo il carbone c'è il derby : si rialzi chi può : Quanto di più distante da un Clasico si possa immaginare. Ma pure sempre un derby, a San Siro, con la novità supplementare del contorno natalizio. E in più una gara secca, che lascerà un eliminato sul ...

GT Sport - riabilitati i servizi online dopo la lunga Interruzione : Per gli utenti di GT Sport che volevano godersi qualche partita online il giorno della vigilia di Natale l'amara scoperta di trovare tutti i server spenti ha suscitato enorme delusione e anche un pizzico di rabbia. Per ...

Iachini cuore d'oro - dedica speciale dopo la vittoria sull'Inter : 'è per il mio nipotino Gabriel' : L'allenatore del Sassuolo ha dedicato al nipotino nato in settimana la vittoria sull'Inter, sottolineando come un giorno gli racconterà di questa giornata ' Dedico questa vittoria al mio nipotino ...

LIVE Sassuolo-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : 1-0 dopo 45' - decide Falcinelli : Notizie sul tema Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e LIVE streaming oggi Serie A 23/12 Probabili formazioni Sassuolo-Inter: Brozovic trequartista, ballottaggio tra Matri e Falcinelli Inter, il ...