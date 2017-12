Inter | concorrenza spagnola per un trequartista tedesco

Napoli - idea Verdi : da battere la concorrenza di Juventus ed Inter : Napoli, idea Verdi: da battere la concorrenza di Juventus ed Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, idea Verdi – Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, il mercato continua a essere uno dei temi principali tra le società di Serie A. Anche il Napoli sta pensando a qualche rinforzo per rimpolpare la rosa di Maurizio Sarri, spesso oggetto di ...

Inter - c'è concorrenza per Djavan Anderson : Non solo l' Inter su Djavan Anderson , terzino del Bari . Come riporta Sky Sport , anche il Porto ha messo gli occhi sull'ex Ajax, tanto che i portoghesi hanno già avviato i contatti con l'entourage del calciatore per prenotarlo già a gennaio e anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter/ News - non si molla Pezzella - ma c’è concorrenza (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra meneghina: Bryan Cristante dell'Atalanta ha sottolineato come l'Interesse del club nerazzurro faccia molto piacere ma...(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 13:44:00 GMT)

Inter - concorrenza agguerrita per Pastore : il Valencia a Parigi per trattare : Inter, concorrenza agguerrita per Pastore: il Valencia a Parigi per trattare Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Inter, Pastore- L’Inter, nella prossima sessione invernale di calciomercato, ha messo nel mirino Javier Pastore. L’argentino, chiuso nel Paris Saint Germain dai nuovi arrivati Neymar e Mbappé, ha voglia di cambiare aria e di ...

Occhio Inter - sale la concorrenza per Pastore : un’altra italiana all’assalto del Flaco! : Javier Pastore grande protagonista sui giornali francesi, italiani e spagnoli. L’argentino non trova spazio nell’11 titolare del Psg di Unai Emery, il tecnico assicura che non ha intenzione di perderlo e che punta su di lui, ma intanto le big di Serie A e anche della Liga, sono sulle tracce del “Flaco” che ha un contratto con i parigini fino al 2019, ma che, secondo L’Equipe, ha deciso di cambiare squadra a gennaio. ...

Zapponini (Sgi Confindustria) - Intervento di Adm mina concorrenza nel settore Giochi : L'intervento di Adm sulla riduzione slot mina la libera concorrenza del mercato e compromette il percorso di riordino del settore Giochi ". E' il duro commento di Stefano Zapponini, Presidente di ...

Galaxy S8 e Note 8 : concorrenza Interna con due futuri smartphone Samsung? : Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 e Galaxy Note 8, efficientissimi e rivoluzionari smartphone dell’azienda sudcoreana animati dal sistema operativo Android, stanno letteralmente sconvolgendo il moderno panorama mobile che, a dire il vero, era da tanto che non riusciva a proporre qualcosa di davvero originale ed in grado di rompere la monotonia venutasi a creare negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda l’impatto estetico. Osservando alcuni render ...

Inter - Nagatomo : 'Dalbert è forte - la concorrenza mi ha fatto bene' : Yuto Nagatomo , difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida contro il Torino: 'La concorrenza mi ha fatto bene, Dalbert è un giocatore forte ed è una bravissima persona, si sta abituando alla Serie A. Tifosi? Sono unici, ci aiutano ...