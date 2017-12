: E' di almeno 12 morti il bilancio dell'incendio che si è sviluppato a #Mumbai, in #India - interrisnews : E' di almeno 12 morti il bilancio dell'incendio che si è sviluppato a #Mumbai, in #India -

15 persone sono morte ed altre 16 sono rimaste ustionate in un incendio di vaste proporzioni scoppiato in in un edificio che ospita hotel, ristoranti, e studi di tvne (Times now e Tv 9) nel quartiere di Lower Parel, nel centro di. Lo riferisce il quotidiano Dna. Gli inquirenti ritengono che l'incidente sia stato causato da un corto circuito. I soccorritori ispezionano l'edificio per verificare l'eventuale presenza all'interno di altre persone, vive o morte.(Di venerdì 29 dicembre 2017)