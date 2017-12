: FQ-India, incendio in un ristorante a Mumbai: almeno 15 morti. Tutte donne che festeggiavano un compleanno… - paolocoa : FQ-India, incendio in un ristorante a Mumbai: almeno 15 morti. Tutte donne che festeggiavano un compleanno… - silviabest77 : India, incendio in un ristorante a Mumbai: almeno 15 morti. Tutte donne che festeggiavano un compleanno -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2017)15 persone sono morte e una decina sono rimaste ferite in unscoppiato in undi, in. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 ora locale all’interno del Kamala Mills, un edificio che ospita hotel, ristoranti e alcuni studi televisivini. L’, di vaste proporzioni, è stato domato solo alle prime luci dell’alba. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dalla terrazza di unall’ultimo piano dell’edificio, per poi propagarsi velocemente nel resto dell’edificio. La causa sarebbe un cortocircuito e sono in corso ispezioni l’edificio per verificare l’eventuale presenza all’interno di altre persone, vive o morte. Le vittime, ha riferito la polizia, erano quasiche si erano ritrovate nel locale per festeggiare il compleanno di un’amica, anche ...