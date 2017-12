In Liberia la fantasia va al potere II re Leone Weah eletto presidente

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 29 dicembre 2017) L'ha presa larga, partendo da lontano, come il gol che infilò al Verona con la maglia del Milan, ventuno anni fa, da area a area, fregandosene degli ostacoli, dello spazio e del tempo, lache va al, nothing is impossible. Il senatore Georgeha finito la corsa cominciata dodici anni fa quando fu quasi doppiato al ballottaggio da Ellen Johnson-Sirleaf, un premio Nobel contro un calciatore, sembrava quasi una bestemmia. Denunciò brogli, «un voto che è tutto meno che democratico, libero e trasparente» ma poi per il bene della Nazione la piantò lì. Da oggi è il nuovodella, proprio al posto della Johnson-Sirleaf: al ballottaggio più di due milioni diri, il 61,5% dei voti, hanno scelto lui, l'opposizione, invece di Joseph Boakai, 73 anni, uomo politico di lungo corso appoggiato dal potente Partito per l'Unità, ...