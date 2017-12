In cerca di voti per Paolo | Gentiloni candidato a Roma ma anche in Puglia e Piemonte

: RT @angela__mauro: IN CERCA DI VOTI PER GENTILONI #renzi #pd - fax1974 : RT @angela__mauro: IN CERCA DI VOTI PER GENTILONI #renzi #pd - angela__mauro : IN CERCA DI VOTI PER GENTILONI #renzi #pd - antony220970 : RT @monica31068561: @sevenseasmarina @antony220970 Mi chiedo dove era la signora Annibali quando la fans del PD Meli diceva che l' ordine d… - monica31068561 : @sevenseasmarina @antony220970 Mi chiedo dove era la signora Annibali quando la fans del PD Meli diceva che l' ordi… - PellegriniLuisa : @allenatorebis Renzi è sempre lo stesso, come il solito cerca di sfruttare qualsiasi situazione, anche le più tragi… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 29 dicembre 2017) All'indomani dello scioglimento delle Camere, cominciano a prendere forma le candidature di punta del Pd. In primis quelle die naturalmente di Matteo Renzi. Obiettivo: mettere al sicuro il premier, preservarlo dalla 'pugna' della campagna elettorale che lui condurrà da Palazzo Chigi, a distanza dalla mischia. Insomma:rglicerti, perché nella sua storia politicaha dimostrato altre carature che non quelle di 'macina-consensi'. Ora il suo indice di popolarità è alto, più di Renzi.Sergio Mattarella vorrebbe preservarlo per il dopo voto, se non ci sarà un netto ricambio di maggioranza in grado di governare.E allora l'ipotesi che trapela dal quartier generale del segretario del Pd è chesiaal collegio di1, uno dei due municipi dove i Dem hanno vinto la sfida contro il M5s ...