Impresa e territorio | il rapporto sulla competitività italiana

(Di venerdì 29 dicembre 2017) di Stefano Lucarelli e Gaetano Perone* 1. La capacità di coniugare buona teoria economica, indagini empiriche e sensibilità politica è estremamente preziosa. Ed è anche merce rara soprattutto nel mondo degli economisti. Ilcurato da Riccardo Realfonzo sfata questo mito e mette a disposizione di chi vorrà leggerlo uno strumento formativo importante che ricorda la saggezza di esperienze passate che furono fondamentali per la costituzione di un sapere economico in grado di parlare ai politici e alla società civile. Ci riferiamo in particolare all’Istao di Ancona e la Scuola di Portici che, negli anni sessanta e settanta, erano le uniche scuole post laurea in Economia esistenti in Italia. Anche ilnasce all’interno di un recente tentativo di alta formazione, la Scuola di governo delistituita nel ...