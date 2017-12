Ilva | ministro Calenda | “La Regione Puglia ritira la richiesta di sospensiva al Tar

Calenda : Ilva e Alitalia nei pensieri del Ministro : (Teleborsa) - A metà gennaio inizieranno le negoziazioni in esclusiva per la cessione di Alitalia . Parola di Carlo Calenda . Il Ministro per lo Sviluppo Economico in un'intervista sul Corriere della ...

Calenda : Ilva e Alitalia nei pensieri del Ministro : A metà gennaio inizieranno le negoziazioni in esclusiva per la cessione di Alitalia . Parola di Carlo Calenda . Il Ministro per lo Sviluppo Economico in un'intervista sul Corriere della Sera , spiega ...

Ilva. Calenda : Regione e Comune ritirino ricorso o fabbrica chiude. Emiliano : ministro 'immaturo' : Il governo - spiega il ministro dello Sviluppo economico - "ha dato tutte le risposte", ma non è disposto a "buttare 2,2 miliardi per i ricorsi al Tar". Il Presidente della Regione Puglia: "Bisogna evitare esuberi e fare un buon piano ambientale che non provochi ulteriori morti ed ammalati". Poi attacca: tavolo saltato per crisi di nervi di Calenda

Ilva - Calenda insiste : senza ritiro del ricorso chiude il 9 gennaio. Emiliano : il ministro ha avuto una crisi isterica : I presupposti non erano dei migliori. Quindici giorni di frecciate e l'affondo della vigilia del governatore pugliese Michele Emiliano: "C'è un ministro della Repubblica che vuol farmi passare pe ...

Ilva - blitz del ministro Calenda dal sindaco di Taranto : "Si può riaprire il dialogo". Ma Emiliano frena : Melucci disponibile a ritirare il ricorso dopo le rassicurazioni sul piano ambientale. Ma il governatore della Regione non cede: "Non si può condizionare la...

Ilva - ex ministro Clini sta con Emiliano : “La proroga contraddice le mie misure”. Camusso : “Ricorso un gioco da bambini” : Corrado Clini sta con Michele Emiliano sulla questione dell’Ilva. L’ex ministro dell’Ambiente interviene nelle polemiche scatenate dal ricorso al Tar della Regione Puglia contro il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ha prorogato al 2023 le misure di ambientalizzazione dell’acciaieria di Taranto. “A parte il dubbio che un decreto del Consiglio dei ministri possa modificare i termini stabiliti da ...