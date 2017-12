Ilva | la Puglia rinuncia alla sospensiva del Tar | l' attività potrebbe continuare

Ilva : anche la Puglia ritira la sospensiva e l'impianto non sarà spento il 9/1 : Passo avanti nella vicenda dell'Ilva di Taranto. Il presidente Emiliano sottolinea che il ricorso rimane però in piedi fino a quando non sarà raggiunto un accordo sul piano industriale e ambientale -

Ilva - ministro Calenda : “La Regione Puglia ritira la richiesta di sospensiva al Tar. Scongiurato rischio spegnimento” : Non ci sarà il rischio di spegnimento degli impianti Ilva il 9 gennaio. Dopo le polemiche e lo scontro tra il governatore Michele Emiliano e l’esecutivo, il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha annunciato che un primo passo verso l’accordo è stato fatto. “Anche la Regione Puglia”, ha scritto su Twitter, “dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al Tar sul decreto ...

Puglia Questo territorio non è solo Ilva : solo così, e con una politica pubblica che non invada gli spazi privati ma si impegni e si limiti a rimuovere gli ostacoli, diventeremo attrattivi per investitori esterni. http://www.agoramagazine.it ...

Ilva - l’appello di Gentiloni a Emiliano e Melucci : «Ritirate il ricorso - serve alla Puglia» : Il capo del governo chiede un passo indietro al presidente della Regione e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che puntano a fermare il decreto del governo sul polo industriale

Puglia - Emiliano e Melucci convocano sabato un tavolo sull'Ilva : Roma, 20 dic. (askanews) Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano hanno congiuntamente convocato, per sabato 23 alle 11 a Taranto, un tavolo di ...