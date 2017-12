Ilva | anche la Puglia ritira la sospensiva e l' impianto non sarà spento il 9 1

Svolta sull' Ilva : 'Scongiurato rischio spegnimento'. Anche la Regione Puglia ritira sospensiva al Tar : Lo ha comunicato il ministro dello Sviluppo Economico Calenda: 'Ora lavoriamo insieme per ritiro ricorso' - Svolta sulla vicenda Ilva: non ci sarà spegnimento degli impianti. " Anche la Regione Puglia , ...

Ilva - arriva anche la tegola dell'Europa : da restituire 84 mln di aiuti di Stato : Dopo lo scontro Calenda-Emiliano nuovo problema per l'acciaieria, secondo l'antitrust europeo ha ricevuto 84 milioni di prestiti e devono essere restituiti. Non solo, ma la commissaria alla ...

Notizie del giorno : l'audizione di Ghizzoni in Commissione Banche . Rischia seriamente di chiudere l' Ilva di Taranto come spiega il ministro Calenda.

Premier League - Manchester United-Manchester City 1-2 : David S Ilva e Otamendi show - Guardiola a +11 su Mourinho! : Manchester (INGHILTERRA) - Il Manchester City mette le mani sulla Premier League . Certo, è ancora la sedicesima giornata, manca tantissimo alla fine del campionato, ma il successo proprio all' Old ...

Il Title Update 3 di Fifa 18 rilasciato ieri su Ps4 ed Xbox One porta con se anche qualche novità relativa ai volti. Purtroppo anche questa volta le informazioni non arrivano da EA Sports ma dai tantissimi appassionati che sui vari forum, in particolare su quello ufficiale, vanno alla caccia di queste novità. Da segnalare volti aggiornati per alcuni giocatori. C'è anche Andrè Silva!