Il valore dell' Italia che produce

Il valore dell’arte? Nel bilancio 219 miliardi : Il patrimonio, fra beni mobili e immobili, vale 219 miliardi. Ben 149,5 miliardi sono negli archivi...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes aveva alcuni problemi. Ho dimostrato tutto il mio valore trovando il vero potenziale della macchina” : Il 2017 sta per andare in archivio e Lewis Hamilton, in un’intervista riportata da motorsport.com, analizza il Mondiale di F1 2017 che lo ha visto imporsi per la quarta volta in carriera al termine di un duello estenuante e senza esclusione di colpi, è il caso di dirlo, con la Ferrari di Sebastian Vettel. Una stagione che, probabilmente, ha messo in luce il miglior Lewis di sempre, capace non soltanto di essere super veloce (il record di ...

Il vescovo Tisi : 'Difendiamo il valore dell'uguaglianza' : TRENTO. Forte richiamo all'uguaglianza e alla solidarietà del vescovo Tisi durante l'omelia di Natale."C'è il pericolo concreto - ha sottolinea l'Arcivescovo Lauro Tisi nel solenne pontificale di ...

Calciomercato Milan - il valore della rosa è invariato nonostante la crisi. Ecco perché : 235.2 milioni. È l'ammontare totale di quanto ha speso il Milan in estate per rivoluzionare la squadra e acquistare 10 nuovi giocatori, senza contare i circa 300 mila euro versati all'Asteras Tripoli ...

Natale - quando la beneficenza è il valore aggiunto dei regali : le proposte delle ong : A Natale, si sa, la propensione agli acquisti aumenta. Tanto. Così come cresce anche la voglia di fare del bene agli altri. Stando alla ricerca Global trends in giving report 2017, condotta online su 4.084 persone in 94 paesi, in questo periodo dell’anno il 61% dei donatori è più propenso a fare delle offerte. Ma con l’arrivo del web la scelta non si limita più al 5×1000 o al sostegno di un progetto o di una causa. Moltissime ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 20/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,09 miliardi di euro, con una variazione dell'1,81%, rispetto ai precedenti 2,13 miliardi. ...

Il valore sociale del vino - il modello Valelapena per la formazione dei detenuti : Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Creare un momento di discussione e confronto tra le istituzioni politiche nazionali e locali, enti del Terzo Settore e le realtà che operano nel settore, sul tema del recupero sociale e professionale dei detenuti e sul ruolo che l’agricoltura può svolgere in questo proces

Il valore sociale del vino - il modello Valelapena per la formazione dei detenuti : ...Affairs di Syngenta Italia - attraverso il progetto Valelapena vuole sensibilizzare l'opinione pubblica locale e le istituzioni sul ruolo fondamentale dell'agricoltura non solo per la nostra economia ...

Extreme Networks e il valore della focalizzazione : Questa omogeneità del software verrà ovviamente estesa anche al mondo Brocade attraverso un'opera di integrazione che è già partita.

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi dell'11/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,49%), rispetto alla seduta precedente che ...

Terremoto Centro Italia : l’11 dicembre la consegna della Medaglia d’oro al valore Civile al Dipartimento della Protezione Civile : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà la Medaglia d’oro al Valore Civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come segno tangibile di riconoscenza nei confronti di tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile per l’attività svolta in occasione del Terremoto che ha colpito il Centro Italia. Il programma dell’evento, che si svolgerà lunedì 11 dicembre presso ...

Pescara - il guru della Blue economy : 'Generiamo valore' : ... a noi serve la trasformazione dell'economia e della società", ha aggiunto. Il confronto dell'Aurum, dal titolo "Blue economy per le imprese famigliari" è stato utile per scattare una fotografia ...