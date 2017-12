Il ruolo di Facebook nella propaganda politica mondiale

: Le recensioni più serie le lascio ad altri ma lasciarsi sfuggire #comeungattointangenziale per il ruolo delle... - FabioTraversa : Le recensioni più serie le lascio ad altri ma lasciarsi sfuggire #comeungattointangenziale per il ruolo delle... - Sardegna_Sport : #Calcio di #Sardegna, #Eccellenza | Gianfranco #Satta, DG della #Sassari #Torres interviene su #Facebook e dice la… - Ossmeteobargone : Retweeted ISPRA (@ISPRA_Press): Emergenze ambientali e impegni internazionali, il ruolo di ISPRA e del... - visitorcity : RT @AnciSicilia: La Costituzione Italiana compie 70 anni, il presidente Orlando: “Riconosciuto il ruolo fondamentale delle... - siciliahousing : RT @AnciSicilia: La Costituzione Italiana compie 70 anni, il presidente Orlando: “Riconosciuto il ruolo fondamentale delle... -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Lo scorso 21 dicembre Bloomberg ha pubblicato una lunga inchiesta in cui mette all’angolo. Anzi, nel dettaglio, un particolare team del social network che avrebbe per così dire formato gli staff di politici e presidenti anche di scarso o nullo spessore democratico in giro per il mondo all’arte delladigitale. “Ciò che Mark Zuckerberg non ha mai detto è che la sua società lavora attivamente con partiti politici e leader inclusi quelli che usano la piattaforma per soffocare l’opposizione, talvolta con l’aiuto di eserciti di troll che diffondono disinformazione e ideologie estremiste”. Bella botta. Da una parte c’è la piattaforma che si propone come strumento agnostico, neutrale, orientato alla collaborazione fra le persone. Dall’altra un j’accuse durissimo che secondo Bloomberg ruota intorno a una specifica unità di Menlo Park. Quella guidata da Katie Harbath da ...