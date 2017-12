Il più piccolo biglietto di auguri al mondo buone feste dalla scienza

Tiny t1 è il telefono più piccolo del mondo con solo 13 grammi di peso : Il mercato di oggi è particolarmente orientato alla produzione di smartphone con display sempre più grandi, nonostante ci siano vaste fette di utenti in contrasto con tale scelta dettata dalle aziende. Difatti, proprio in questi ultimi mesi si rivela inadatta per molti dispositivi l'etichetta 'smartphone', quando sarebbe più corretto che fossero chiamati 'Phablet'. A dar man forte a questa scelta aziendale è anche il tanto chiaccherato design ...

E’ “lungo” 4 - 6 cm il cellulare più piccolo del mondo : Indietro 28 dicembre 2017 ROMA – Più leggero di una moneta, più corto di un pollice e terribilmente carino: si chiama tiny t1 ed è il cellulare più piccolo del mondo.A lanciare il progetto è la società Zamco, che con una campagna su Kickstarter ha raccolto i fondi necessari per avviare la produzione. tiny t1 […] L'articolo E’ “lungo” 4,6 cm il cellulare più piccolo del mondo sembra essere il primo su NewsGo.

Ecco il telefonino più piccolo del mondo : ... un'azienda ha deciso di andare in controtendenza: si chiama Zanco, ed è punta a potare sugli scaffali quello che definisce il telefonino più piccolo del mondo. La società ha lanciato una raccolta di ...

Nino - piccolo regista con la sindrome di Asperger : 'Sono solo più creativo' : Nino aveva smesso di parlare, aveva smesso di guardare sua madre negli occhi, gridava, piangeva, si dava pugni in testa e il suo mondo interiore lo sequestrava ogni giorno sempre di più dalla realtà ...

BIZZARRI. Nel suo "Piccolo Museo" di Spoleto mostra delle sue più recenti opere : L'amore per l'arte, per la sua attività ha portato il "pittore del colore" a trasformare le sue espressioni nelle varie "stagioni", ad adeguarle al mondo che cambia, all'arte che cambia offrendo ...

Zanco Tiny T1 è il telefono più piccolo al mondo e costa 40 dollari : Zanco Tiny T1 è il mobile phone più piccolo al mondo, è oggetto di una campagna su Kickstarter, costa 40 dollari, ma è solo 2G. L'articolo Zanco Tiny T1 è il telefono più piccolo al mondo e costa 40 dollari è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

La Cina scopre "Solo per due" : il servizio tv sul ristorante più piccolo del mondo : ...//www.facebook.com/webtvstudios http://www.webtvstudios.it Link: http://www.webtvstudios.it/la-Cina-scopre-solo-per-due-il-servizio-tv-sul-ristorante-piu-piccolo-del-mondo/

Minniti - il piccolo migrante lo spiazza. Il ministro si avvicina e il bambino non la smette più di piangere : Il ministro dell’Interno Marco Minniti in visita a Pozzallo, nel ragusano, per le celebrazioni del 40esimo anniversario della morte di Giorgio La Pira a cui la città marinara ha dato i natali. Dopo l’intervento istituzionale, Minniti ha fatto visita ai migranti accolti all’interno dell’Hot spot, ma quando si avvicina ad un bambino per salutarlo quest’ultimo inizia a piangere. Il ministro rimane spiazzato e reagisce con un po’ di imbarazzo, ...

Il più piccolo registratore del mondo? È fatto di batteri : Creato il registratore più piccolo al mondo, che sfrutta Crispr-Cas per rendere i batteri capaci di registrare tutte le attività cellulari

Il registratore più piccolo del mondo? È un batterio modificato geneticamente : Il registratore più piccolo del mondo è un batterio modificato con la tecnica che taglia e incolla il Dna. Potrà essere utilizzato come sensore ambientale o per la diagnosi di malattie. Il risultato, ottenuto dalla Columbia University Medical Center (CUMC) e pubblicato su Science, getta le basi per una nuova generazione di tecnologie che utilizzano le cellule batteriche per qualsiasi cosa, dalla diagnosi delle malattie al monitoraggio ...

Taranto Teatro Minimo : il teatro più piccolo in Europa. Intervista al suo ideatore Stefano Zizzi. : Potrà diventare anche un set televisivo con la web tv per le dirette in streaming. Mi piacerebbe, per esempio, ospitare anche un torneo di cabarettisti. Immagino due artisti che faranno il proprio ...

Incendio in casa in centro a Como : morto il papà - i suoi 4 bimbi in fin di vita. Il più piccolo ha 3 anni : Paura a Como. Un Incendio è divampato in un'abitazione privata in via S.Fermo, nel centro cittadino. #20ott 9:44, gravissimo Incendio di un appartamento in via S.Fermo...

Incendio in casa in centro a Como - 4 bimbi e il papà in fin di vita. Il più piccolo ha 3 anni : Paura a Como. Un Incendio è divampato in un'abitazione privata in via S.Fermo, nel centro cittadino. I Vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti per i soccorsi ma al momento, secondo...