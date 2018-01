Nasa - il buco dell’ozono si sta riducendo : è il 20% più piccolo rispetto al 2005 : Per la prima volta gli scienziati hanno riscontrato una “riduzione del 20% dal 2005 ” del buco dell’ozono . La scoperta della Nasa è supportata da “prove dirette“: i risultati delle osservazioni sono stati resi noti il 5 gennaio. Una buona notizia dopo quelle sugli effetti che i cambiamenti climatici hanno avuto nel 2017. Grazie al satellite Aura in orbita dal 2004, gli scienziati hanno potuto monitorare e confrontare le ...

Il più piccolo biglietto di auguri al mondo : buone feste dalla scienza : Ed una novità, anche se ancora solo in fase di prototipo, arriva dalla scienza dei materiali, che ci regala una biglietto di auguri compatto ma praticamente invisibile: si tratta della più piccola ...

Rieti - la proposta di matrimonio di una coppia romana al ristorante più piccolo del mondo : E quale occasione migliore di un cenone di capodanno al Solo per due di Vacone? Qui ogni anno coppie da tutto il mondo fanno a gara per accaparrarsi la possibilità di salutare il vecchio anno nella ...

Ecco il telefono più piccolo del mondo : Si chiamo 'tiny t1' ed è il telefono più piccolo del mondo . E' grande come una noce e poco meno di una accendino. Lo produce l'azienda cinese Zanco ed è in grado di ricevere ed effettuare chiamate oltre che mandare gli sms. Pesa 13 grammi, è largo 12 mm ...

Grande come una noce - il telefono più piccolo del mondo : Si chiamo 'tiny t1' ed è il telefono più piccolo del mondo. E' Grande come una noce e poco meno di una accendino. Lo produce l'azienda cinese Zanco ed è in grado di ricevere ed effettuare chiamate oltre che mandare gli sms. Pesa 13 grammi, è largo 12 mm ...