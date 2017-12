Il Parlamento è sciolto Il governo resta in sella | pieni poteri dal Colle

Ultimo giro di nomine - dai carabinieri alla Consob. Parlamento sciolto il 28? : Mario Nava indicato per la Consob, il generale Giovanni Nistri al vertice dei carabinieri , Salvatore Farina è il nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito e Angelo Buscema guiderà la Corte dei Conti -...

Parlamento sciolto per la Befana - elezioni politiche il 4 marzo 2018 : Sono le ultime battute del Governo Gentiloni, l’ennesimo di centrosinistra nato con l’appoggio di pezzi del centrodestra. Dopo l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio, entro Natale, il presidente Sergio Mattarella scioglierà le Camere decretando la fine della legislatura. La data è…Continua a leggere →

Rajoy : destituiti Puigdemont e il suo governo. Sciolto il Parlamento catalano - voto il 21 dicembre : Il Senato spagnolo ha approvato l'attivazione dell'articolo 155 dando il via libera al commissariamento della Catalogna, dopo che il Parlament di Barcellona aveva approvato la dichiarazione di indipendenza. Tajani: "L'Ue non riconosce questo voto". E la procura spagnola annuncia: Puigdemont sarà denunciato per "ribellione", rischia 30 anni