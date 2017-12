Il Napoli stende 1-0 il Crotone e si laurea campione d' inverno

: Il Napoli è campione d'inverno. Hamsik stende il Crotone - - ItaSportPress : Il Napoli è campione d'inverno. Hamsik stende il Crotone - - nedludhan : Cecchino Benatia stende la Roma, brividi finali: Juventus a -1 dal Napoli - CettoCetto77 : RT @tuttosport: Cecchino #Benatia stende la #Roma, brividi finali: #Juventus a -1 dal #Napoli - kimleletv : [Notizie di calcio]Cecchino Benatia stende la Roma, brividi finali: Juventus a -1 dal Napoli: - DespricableMe : RT @tuttosport: Cecchino #Benatia stende la #Roma, brividi finali: #Juventus a -1 dal #Napoli -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Ildi Maurizio Sarri è ufficialmented'. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 l'Ezio Scida die volano così a quota 48 punti in classifica e non corrono così il rischio di essere raggiunti e superati dalla Juventus, distante ora 4 punti ma che giocherà domani sera al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Pecchia. Il gol di Hamsik, al terzo gol consecutivo e al 117esimo in carriera con la maglia del, ha dato un successo fondamentale ai partenopei che ora più che mai credono nella possibilità di vincere lo Scudetto. Il, invece, è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva e resta fermo a quota 15 punti in classifica.Ilparte subito forte e chiude nella propria area di rigore ile già al 17' passa in vantaggio con Hamsik che sfrutta al meglio l'assist di Allan e buca Cordaz per l'1-0. Gli azzurri ...