Il Napoli è campione d’inverno | minimo sforzo contro il Crotone | basta Hamsik | primo

Il Napoli è campione d'inverno - Crotone battuto 1-0 con Hamsik : Il Napoli vince anche l'ultima gara del girone d'andata allo Scida di Crotone col minimo sforzo: 1-0 con una rete nel primo tempo del sempre più irrefrenabile Hamsik. Gli azzurri sono...

Serie A - Crotone-Napoli 0-1 : Hamsik in gol - Sarri è campione d'inverno : ... bravo a battere Cordaz con un preciso sinistro al termine di un'azione in velocità da mostrare ai giovanissimi che si affacciano a questo sport. La squadra di Zenga, nonostante un avvio ordinato, ...

Il Napoli è campione d'inverno : A poche ore dallo scadere di questo 2017, si torna sui campi della serie A per giocare l'ultima giornata di campionato. Durante il 19^ turno, saranno tante le sfide interessanti, per la lotta ai piani alti della classifica. Nell'anticipo delle 12.30 si affronteranno Fiorentina-Milan. I Viola arrivano allo scontro dopo essere stati eliminati ai quarti di finale di coppa Italia lo scorso 26 dicembre, mentre i rossoneri di mister Gattuso, freschi ...

Napoli - Hamsik : 'Il titolo di campione d'inverno? Non significa niente' : È il giudizio di Marek Hamsik che in un'intervista a Sky Sport parla della possibilità per il Napoli, qualora battesse il Crotone venerdì prossimo, di concludere il girone d'andata al primo posto in ...

Serie A - il Napoli batte la Sampdoria e tifa Roma per laurearsi campione d'inverno : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Bologna e Fiorentina contro Chievo e Cagliari, la 18esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Walter Zenga, vinto per 4-0 dai biancocelesti. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque gare partite. L'Inter cade per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli vince in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria di ...

Napoli-Sampdoria - dalle 15.00 La Diretta Per Sarri l'obiettivo è il titolo di campione d'inverno : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la ...