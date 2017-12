Il Napoli è campione d' inverno

Napoli - si ripete il fenomeno di San Gennaro davanti ai fedeli : cosa è successo Video : Quella che vi stiamo per raccontare è una di quelle notizie che probabilmente suscitera' numerose polemiche [Video] e discussioni soprattutto tra gli scettici. Nella giornata di ieri, infatti, in una Cappella del tesoro di San Gennaro, a Napoli, completamente piena di fedeli, si sarebbe verificato il miracolo di San Gennaro della liquefazione del sangue. I presenti nel luogo fin dalle ore 9.00 hanno assistito al fenomeno soltanto alle ore 12.07. ...

È il giorno di Napoli-Juve - la sfida che vale mezzo scudetto : Il Napoli di Sarri contro la #Juventus di Allegri, la sfida più attesa dell'intera stagione. Di fronte le due, principali, pretendenti alla vittoria finale [VIDEO], allo scudetto. L'anticipo di questa sera, alle 20,45, al San Paolo, può valere un campionato, mezzo scudetto. Non solo per i tre punti in palio. Vincere oggi significa tanto. Higuain, fresco di operazione alla mano sinstra, è stato convocato per la trasferta in Campania. La Juve ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? Video : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la #Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, mettera' di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente [Video]nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e ...

Napoli - c'è ancora speranza : tre gol allo Shakhtar e qualificazione aperta Video : Il Napoli, nonostante un cammino complicato nel girone di #Champions League, è ancora in corsa per passare il turno [Video], grazie all'ottimo 3-0 di ieri sera contro lo #Shakhtar Donetsk, un risultato fondamentale. I #Partenopei avevano un solo risultato possibile: la vittoria. In caso di pareggio o sconfitta, con ben due turni d'anticipo, gli azzurri avrebbero detto addio alla corsa agli ottavi di finale. Così, fortunatamente, non è stato, ...

Serie C - è record nazionale : una squadra meglio di Napoli - Juve e Inter : Il campionato di Serie C [VIDEO] è giunto al quattordicesimo turno e non la smette mai di sorprendere. Non soltanto per notizie extra-calcistiche che non fanno piacere a nessuno, come la triste esclusione al campionato del Modena, ma anche per sorprese sul campo. Le big non stanno deludendo finora, ma ci sono varie squadre, considerate outsider o, addirittura squadre-salvezza, che stanno lasciando tutti sorpresi per i loro risultati. Se nei ...

Napoli - c'è un calciatore che pesa sul bilancio ma che è in vacanza Video : Il brutto infortunio subito da Faouzi Ghoulam in occasione della partita del San Paolo [Video] di Champions League tra il Napoli e il Manchester City sta facendo discutere e continuare a suscitare polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori. Quello che conta, in sostanza, è che il club allenato da Maurizio Sarri dovra' risolvere il problema in qualche modo per cercare di non subire un danno troppo grande da questa circostanza visto che gli ...

Napoli - che tegola : per Ghoulam è rottura del crociato : Napoli, che tegola: per Ghoulam è rottura del crociato Gli esami strumentali hanno purtroppo confermato la diagnosi di rottura dei legamenti crociati per l'esterno algerino.