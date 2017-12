Il meraviglioso 2017 di Chicca | che sogna Tokyo

MotoGP - il 2017 meraviglioso di Andrea Dovizioso : un anno di grazia ed una promessa di futura vittoria : 6 vittorie, 1 secondo ed un terzo posto. E’ questo il bilancio della stagione di Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati, nel Mondiale di MotoGP 2017. Un incedere meraviglioso quello del “Dovi” che ha stregato tutti: tifosi ed avversari. Il ragazzo di Forlì non è più uno dei tanti ma in questo 2017 si è scoperto campione dimostrando che attraverso il lavoro e l’abnegazione nessun risultato è precluso. Se questo campionato ...