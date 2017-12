Il marchio CE? Fuorviante Una campagna per eliminarlo

Sergio marchionne - per la successione in Fiat spunta il nome di Monica Mondardini : Il 2018 sarà, con ogni probabilità, l'ultimo anno di Sergio Marchionne alla guida di FCA . E ovviamente, da tempo è iniziato il toto-successione all'uomo che ha trasformato la Fiat in un colosso ...

Chiamano marchio «Steve Jobs» - azienda napoletana vince causa contro Apple : Non è un film di fantascienza o la trama ipotetica di un romanzo di impronta kafkiana, ma è successo davvero: «Steve Jobs» è andato in tribunale contro la Apple e ha...

Azienda napoletana vince contro Apple e registra il marchio 'Steve Jobs' : Steve Jobs rinasce a Napoli, ma come marchio. La storia ha dell'incredibile: due giovani imprenditori scoprono che la Apple non ha mai pensato di registrare il marchio del suo fondatore. Allora ...

Casilino - sequestrati giocattoli e prodotti privi di marchio CE : Ieri mattina il reparto di Polizia Amministrativa del gruppo Prenestino ha sequestrato 15.000 articoli in due attività commerciali gestite da cittadini di nazionalità cinese. Gli agenti, intervenuti in via Maggi e in via Ruga, nell’ambito dei controlli disposti a ridosso delle festività natalizie a tutela del consumatore, hanno verificato la regolarità di quei prodotti che potevano rappresentare […] L'articolo Casilino, sequestrati ...

Fca Melfi - la catena di montaggio salva la famiglia. Lo dice il Censis (nella ricerca pagata da marchionne) : In Italia i matrimoni aumentano, i divorzi pure. Ma se siete tradizionalisti, e tenere unita la famiglia è un punto d’onore, trasferitevi in Lucania. Magari mandate pure il curriculum a FCA per lavorare a Melfi, dove felici produrrete Fiat 500X e Jeep Renegade, oltre a una manciata di Punto (ancora per poco). Perché? E’ presto detto: nei dintorni dello stabilimento i tassi di divorzio sono molto più bassi che nel resto della ...

Respinto il concordato : fallisce la Borsalino - storico marchio di cappelli : MILANO - Questa volta sembra essere arrivata davvero al capolinea l'avventura della Borsalino, storica azienda alessandrina di cappelli. L'impresa è fallita dopo che il tribunale ha Respinto la ...

Vicepremier Cina in Pininfarina - Ma Kai : 'Governo interessato a collaborazione con marchio' : TORINO - Il vice Primo Ministro della Cina Ma Kai, in questi giorni in Italia per una visita di Stato, è stato ieri al quartier generale di Pininfarina a Cambiano (Torino) A riceverlo l'ad...

Può esistere una F1 senza la Ferrari? Le minacce di marchionne non lasciano indifferenti… : Se qualcuno aveva pensato che le sue fossero state parole di buttate al vento o che non avessero un fondo di verità, Sergio Marchionne ha voluto ribadirle con forza, ed in maniera circostanziata: la Ferrari potrebbe davvero lasciare il mondo della Formula Uno. Sia ben chiaro, non c’è ancora nulla di ufficiale, anche perchè sono discorsi che diverrebbero reali solamente tra qualche stagione, ma il rischio c’è e non si tratta di una ...

marchionne licenzia Renzi : "Ormai ha perso qualcosa" : Sergio Marchionne mette la parola fine alla lunga luna di miele con Matteo Renzi. E lo fa alla sua maniera, prendendo improvvisamente le distanze ('non so nemmeno se l'ex presidente del Consiglio si ...

marchionne licenzia Renzi : Ormai ha perso qualcosa : Sergio Marchionne mette la parola fine alla lunga luna di miele con Matteo Renzi. E lo fa alla sua maniera, prendendo improvvisamente le distanze («non so nemmeno se l'ex presidente del Consiglio si ricandida») e guardando già avanti («mi sembra che Silvio Berlusconi si ripresenti»). Da quel 4 gennaio 2016, giorno della quotazione di Ferrari a Milano, sembra essere passato un secolo. In quella ...

marchionne : «Cerchiamo intesa tecnica con Hyundai per idrogeno e trasmissioni» : Il Ceo di Fca, a una domanda diretta del Sole 24 Ore, ha dichiarato che con il gruppo coreano è già in atto una partnership tecnica in alcuni campi. Ma l’intesa potrebbe essere estesa a nuovi settori:?«Vediamo se riusciamo a trovare altri punti di accordo, specialmente sullo sviluppo delle trasmissioni e dell'idrogeno»...