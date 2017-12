Il M5S si dà regole nuove per la selezione dei candidati

Elezioni 2018 - nuove regole M5S per i parlamentari : candidati anche non iscritti e multe da 100mila euro se cambiano casacca : Prima c'erano le 'parlamentarie', rigorosamente riservate agli iscritti , e non dell'ultima ora, al Movimento. Adesso M5s cambia, in parte, registro. Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai ...

M5S - nuove regole per le elezioni politiche : nei collegi uninominali saranno candidati anche non iscritti : anche i non iscritti al Movimento 5 Stelle potranno essere candidati alle prossime elezioni politiche. È una delle fondamentali novità contenute nelle nuove regole per le parlamentarie del M5s. Una mossa che segna l’apertura dei pentastellati alla società civile per esprimere candidature forti nei collegi uninominali. La notizia, diffusa dalle agenzie di stampa e confermata al fattoquotidiano.it da pentasellate, segna un cambiamento ...

Nelle regole M5S multa da 100mila euro contro i cambi di casacca : Il nuovo codice di comportamento del M5S prevede anche una multa da 100mila euro contro i cambi di casacca dei futuri parlamentari 5 Stelle. È quanto scrive l'Adnkronos. Lo scopo sarebbe quello di evitare fughe verso altri partiti dopo i numerosi casi registrati Nelle file grilline durante la XVII legislatura. In tutto il Movimento 5 stelle ha perso per strada 21 deputati e 19 senatori. Tra le regole in arrivo, anche la possibilità ...

M5S - conto alla rovescia per le regole per le parlamentarie. Di Maio riprende il rally dal Nord : Il countdown, da domani, partirà ufficialmente: con lo scioglimento delle Camere, dato ormai "ad horas", il M5S ultimerà infatti il puzzle di regole per le parlamentarie. Potrebbe essere diffuso, via blog, già prima del 31 dicembre mentre entro la fine di gennaio il Movimento dovrebbe avere il quadro dei potenziali futuri deputati e senatori. "Dovete soffrire un altro po' e poi leggerete le regole pubblicamente, presto", ...

M5S : sindaco Porto Empedocle - regole vanno seguite (2) : (AdnKronos) - Carmina è al suo prima mandato come sindaco ma è ancora presto per decidere se ricandidarsi o meno. "Come ha detto la Raggi, è già tanto se rimango viva fino alla fine del mandato - dice scherzando - Qui ho trovato una situazione incredibile sotto diversi punti di vista. Il Comune è in

M5S : sindaco Porto Empedocle - regole vanno seguite : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - "Se uno fa una scelta politica basata su regole che ben conosceva dovrebbe seguirle fino alla fine. Sarebbe comodo dire le regole vanno bene fin quando non mi toccano in prima persona". Così il sindaco grillino di Porto Empedocle Ida Carmina interviene sul dibattito na

Roma - Raggi : “Non mi ricandido - le regole del M5S sono chiare. Un successo arrivare viva a fine mandato” : “In base alla regola dei due mandati direi di no”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza risponde a chi le chiede se intende ricandidarsi a sindaco dopo la fine di questo mandato. Di recente è scoppiato il caso di Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, entrato in rotta con il M5S proprio perché si vuole ricandidare, ma il primo mandato lo aveva già fatto come consigliere d’opposizione, così come la Raggi. ...

Roma - legale exM5S : regole non impediscono a Fucci di candidarsi : Roma, 19 dic. (askanews) 'Regolamento alla mano, fermo restando che questo regolamento è stato impugnato di fronte a diversi Tribunali della repubblica, l'unico riferimento normativo a questo limite ...

Roma - M5S su Fucci : chi va contro le regole si autoesclude : Roma, 18 dic. (askanews) 'Il Movimento ha poche regole, ma sono proprio quelle regole che fanno la differenza rispetto ai partiti tradizionali. Quella del limite dei due mandati è una prescrizione che ...

M5S - vertici prendono tempo : regole candidature con lo scioglimento delle Camere : Chi entra, chi esce, chi resta. Tra i deputati e i senatori 5 Stelle, così come tra gli attivisti che sognano una candidatura nelle file del Movimento, cresce l'attesa per la pubblicazione delle ...