Il caso Virgil van Dijk

Il caso del liceo Virgilio - l'esposto degli ex-alunni arriva alla Procura di Roma : Da alcune settimane fa scandalo su molti quotidiani il "caso" del liceo classico di Roma, Virgilio, con la sua sede costruita ai primi del Novecento dal Piacentini, nella suggestiva via Giulia, la storica via degli antiquari, vicina al Vaticano. Un tempo liceo di eccellenza, al pari del Visconti e del Tasso, fucina di tanti talenti nelle più disparate professioni, scuola per antonomasia dei rampolli di politici potenti e dei figli della ...

caso Virgilio - Fedeli : andrò in fondo e ci sarà assemblea pubblica : Roma, 26 nov. (askanews) Il Caso del liceo Virgilio di Roma 'non fa dormire' la notte la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli, che vuole andare 'fino in fondo' per ...

Sul caso del liceo Virgilio i conti non tornano. E se fosse tutta una montatura? : Non è bastata nemmeno la clamorosa irruzione alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico alla Bicocca di Milano perché i giornali si concentrassero sulle ragioni delle proteste ( piuttosto ...

Sul caso del liceo Virgilio i conti non tornano. E se fosse tutta una montatura? : Non è bastata nemmeno la clamorosa irruzione alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico alla Bicocca di Milano perché i giornali si concentrassero sulle ragioni delle proteste (piuttosto tiepide rispetto alle mobilitazioni contro le riforme di vent'anni fa) degli studenti delle superiori che si sono mobilitati in tutta Italia contro l'alternanza scuola-lavoro, bollata come "sfruttamento". Da ...

Roma - Luigi Berlinguer sul caso Virgilio : 'Quel liceo è ostaggio di una minoranza - sono giovani estremisti aizzati dai genitori' : Onorevole Berlinguer, lei ha passato una vita tra insegnamento e politica, anche come ministro. Come considera la vicenda del Virgilio: un'occupazione o un'esagerazione? 'Ho sempre distinto tra le occupazioni e le autogestioni. Nelle prime è connaturato l'elemento ...