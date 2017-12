: idealista, l’app per trovare casa e pubblicare annunci immobiliari - webaholic_eu : idealista, l’app per trovare casa e pubblicare annunci immobiliari - TuttoAndroid : idealista, l’app per trovare casa e pubblicare annunci immobiliari - Matteo67 : L'uso dissacrante della Natività per fare pubblicità ad una app trovacase.Ció che serviva in un momento come questo… - Mitramacco : RT @PaoloSutera: #Natale 2017, gli spot di @Idealista_it con Maria, Giuseppe e l'app: polemiche in arrivo? - dadaopoli : RT @tvblogit: Natale 2017, gli spot di Idealista con Maria, Giuseppe e l'app: polemiche in arrivo? -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di venerdì 29 dicembre 2017)è un'applicazione che permette agli utenti diun'abitazione in vendita o in affitto o in condivisione e di. L'articolo, l’app perè stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.