I migliori videogiochi del 2017 di Joypad

migliori 7 videogiochi 2017 secondo Digital Foundry : nessuna sorpresa sul podio : La fine dell'anno coincide sempre con classifiche di vario genere. Abbiamo visto i Migliori videogiochi del 2017 secondo noi di Optimagazine, ma anche quelli scelti dagli sviluppatori per PS4. Oggi Digital Foundry, che di solito produce analisi molto dettagliate su tutto ciò che è tecnica e videogiochi, ha stilato la classifica dei sette Migliori titoli del 2017 dal punto di vista tecnico. Nel video in fondo all'articolo Digital Foundry ...

I migliori videogiochi e console del 2017 secondo OM-Optimagazine : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per essere videogiocatori: l’annata volge al termine e ci ha regalato una delle migliori di sempre in termini di uscite videoludiche sul mercato. Abbiamo stilato una piccola classifica dei migliori videogiochi e console del 2017 secondo OM-Optimagazine, dividendo le scelte per delle macro categorie che ci sembrano consone a una selezione da consigliare per ogni tipologia di giocatore. Buona ...

Tutti gli “altri” migliori videogiochi di fine 2017 : Quest’anno il Natale dei videogames ha decretato i suoi campioni. Per Xbox e PlayStation ci sono i grandi ritorni di due serie che avevano smarrito la retta via, con Assassin’s Creed Origins, che riporta la saga degli assassini al suo anno zero, e il nuovo Call of Duty, con cui si ritorna alle ambientazioni della più terribile guerra di Tutti i tempi. Nintendo risponde schierando il suo paladino Super Mario, alle prese con una Odissey ...

Black Friday 2017 : le migliori offerte di videogiochi su Amazon per il 24 novembre : Fare una partita ai videogiochi è ormai diventato uno dei passatempi preferiti degli adolescenti, ma anche di chi ha qualche anno di più. Se siete desiderosi di acquistare l'ultimo modello di console o di recuperare un grande classico come i Lego, le offerte di Amazon per la settimana del Black Friday fanno per voi. In occasione del Giorno del Ringraziamento, infatti, la piattaforma di e-commerce propone sconti fino al 70% per una ...