Huawei P Smart | svelato il design e le specifiche

Huawei ha spedito oltre 150 milioni di smartphone nel 2017 - un nuovo record : Huawei continua a crescere e fa registrare un nuovo record di vendite nel 2017, superando i 150 milioni di dispositivi spediti.

In Europa sta per arrivare Huawei PSmart? Lo conosciamo già come Huawei Enjoy 7S : Huawei Enjoy 7S arriverà in Europa con il nome di Huawei PSmart, come conferma una voce autorevole come quella di Evan Blass.

Smartphone con rate gratis da 3 Italia : in lista anche Huawei P8 Lite 2017 - come richiederlo : Fino al 21 gennaio 2018 3 Italia permette di ottenere uno Smartphone con rate gratis, a scelta tra alcuni modelli prestabiliti. Si tratta di attivare l'offerta ricaricabile 'PLAY Special 25 con Smartphone', che al costo di 9 euro/28 giorni (9 euro anche il costo di attivazione per i nuovi clienti, cui bisognerà anche aggiungere le spese relative alla nuova SIM, e 39 per già clienti, salvo eventuali promozioni ad personam) a 1000 minuti verso ...

Smartphone Android in offerta 27 dicembre : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 27 dicembre sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

TIM - smartphone da 5 euro al mese tra Nokia 5 - Samsung Galaxy S7 - LG Q6 - Huawei P10 Lite : Dal 4 settembre 2017 TIM propone una selezione di smartphone acquistabili a rate da 5 euro o 10 euro al mese per 30 mesi con inclusi 10 Giga di navigazione per 2 mesi e lo streaming illimitato di ...

Smartphone Android in offerta 21 dicembre 2017 : LG V30 - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 21 dicembre sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus. Pronti per gli ultimi acquisti di Natale?

Prime immagini per il flip case del presunto Huawei P Smart : Ecco le Prime immagini di una serie di cover per Huawei P Smart, un nuovo Smartphone del quale per il momento non ci sono troppe informazioni.

Huawei - Oppo e Vivo rallentano la produzione di smartphone - Xiaomi no : Huawei, Oppo e Vivo per il Q4 del 2017 avrebbero ridotto del 10% gli ordini di componenti utilizzati per la produzione dei propri smartphone

Altro pericoloso virus Android per smartphone Samsung - Huawei - ASUS e Honor con 3 : Si sta affacciando sul mercato un Altro pericoloso virus Android per coloro che sono in possesso di uno smartphone come quelli prodotti da Samsung, Huawei, ASUS e Honor. Sto parlando di 3 Mobile Updater, un'app che a quanto pare è stata scaricata da un numero di utenti non indifferente e che, come avrete percepito dal suo nome, va a colpire soprattutto coloro che sono in possesso di una SIM legata all'operatore 3. Cerchiamo di capire insieme di ...

Basta paragoni con Huawei : Honor ambisce a entrare da sola nella top 5 dei produttori di smartphone : Il CEO George Zhao dichiara di non desiderare paragoni con Huawei e di ambire che Honor entri a far parte della top 5 dei produttori di smartphone.

Smartphone Android in offerta 6 dicembre 2017 : LG V30 - Nokia 8 - Honor 9 - Huawei P10 Lite e tanti altri : Gli Smartphone in offerta oggi sono: LG V30, Nokia 8, Honor 9, HTC U11 Life, Huawei P10 Lite e Samsung Galaxy Note 8. Pronti a mettere mano al portafogli?

Huawei lancerà i suoi smartphone 5G nel 2019 : L'azienda cinese, che porterà in Europa il suo app store insieme ad una piattaforma di streaming , ha inoltre confermato che i prodotti hardware con supporto al 5G arriveranno già nel 2018. 1 1 Share

Huawei lancerà smartphone 5G nella seconda metà del 2019 : Alla World Internet Conference il CEO di Huawei Yu Chengdong parla dei piani dell'azienda per quanto riguarda gli smartphone 5G.

Migliori offerte Cyber Monday 2017 da Mediaworld o Unieuro su smartphone Huawei - Samsung e iPhone il 27 novembre? : Oggi 27 novembre occhio allle offerte Cyber Monday soprattutto su Mediaworld e Unieuro che propongono una serie di promozioni per smartphone Huawei, Samsung ma anche iPhone sui rispettivi store online davvero da non perdere. In questo articolo, verranno confrontati i prezzi di alcuni device per individuare la proposta più conveniente tra le due catene di elettronica. Tra le Migliori offerte per il Cyber Monday di Mediaworld spicca senz'altro ...