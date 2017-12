Honor V10 View 10 è facile da riparare | come conferma questo teardown

Preordine Honor V10 su HiHonor : omaggio importante fino al 7 gennaio : Sbarca in Preordine su HiHonor il nuovo Honor V10, e tale resterà fino al 7 gennaio, giornata che precederà poi l'effettiva disponibilità del prodotto, che già sta mandando fuori di testa migliaia di utenti. Non è di certo passato inosservato questo dispositivo, che potrete portarvi a casa al prezzo di 499.90 euro (vista la potenza che trasuda dalla scheda tecnica, vi assicuriamo che trovare a meno un simile articolo è praticamente ...

Honor V10 compare su GeekBench mentre Honor 7X è in pre-ordine su Amaozn UK : La presentazione vera a propria avverrà domani, ma dopo averlo visto su un’immagine leaked che ne ha svelato praticamente il design, Honor V10 compare anche su GeekBench, così da farci un’idea anche sulla dotazione hardware. Visto che Honor V10 è praticamente il cugino stretto di Mate 10 Pro ci si aspetta un design e una dotazione hardware non uguali, ma comunque molto simili. Infatti GeekBench ha confermato una scheda tecnica di ...

Ancora un po’ dell’aggiornamento EMUI 8.0 su Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus : temi Honor V10 : Arriva un altro boccone dell'aggiornamento ad EMUI 8.0 (basato chiaramente su Android Oreo 8.0) sui vostri Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus? La curiosità intorno a questa versione software è tanta, anche perché la questione è Ancora tutta da definire in relazione ai tre dispositivi sopra menzionati (le possibilità per questi di riceverlo sono basse, ma Ancora non è arrivata alcuna smentita dal produttore cinese). Tornando al presente, data la ...

Come il Mate 10 il nuovo Honor V10 : punti forti e deboli - in attesa dell’uscita in Italia : È stato presentato ieri per l'Europa il nuovo Honor V10, che ha l'obiettivo di offrire una valida alternativa ad Huawei Mate 10, il dispositivo da cui trae palese ispirazione (non predisposto per il lancio in Italia, arrivato solo in versione Pro e Lite). Diversi sono gli elementi su cui Honor V10 intende costruire la propria fortuna. Innanzitutto senz'altro apprezzerete il display FullView LCD IPS da 5.99 pollici con risoluzione di 2160 x ...

Honor V10 e 7X : prezzo - caratteristiche e data di uscita : Honor si lancia nel mondo degli smartphone a tutto schermo lanciando oggi due nuovi modelli: l’Honor V10 e l’Honor 7X, rispettivamente il nuovo top di gamma dei cinesi, e l’ultimo prodotto della serie X, punto di riferimento nel segmento di fascia medio-bassa. Entrambi i telefoni guadagnano display più grandi (senza avere maggiore ingombro) grazie ad un display Full View, senza bordi e cornici esterne. Un’evoluzione per ...

In attesa di Huawei Nova 2S - in arrivo il 7 dicembre - ecco le foto dal vivo di Honor V10 : Huawei Nova 2S sarà presentato ufficialmente il 7 dicembre in Cina. Nel frattempo vediamo alcune immagini dal vivo di Honor V10

Honor V10 rivaleggia con Huawei Mate 10 Pro su AnTuTu : Honor V10 ottiene un ottimo risultato su AnTuTu, rivaleggiando con Hauwei Mate 10 Pro, uno smartphone che costa il doppio

Honor V10 è ufficiale : sarà il nostro Honor 9 Pro? : Nelle scorse ore è stato presentato ufficialmente in Cina il nuovo Honor V10. Si tratta di uno smartphone che si inserisce nella fascia alta e che potrebbe arrivare anche da noi sotto il nome di Honor 9 Pro. Quindi vediamo insieme cosa ci offre il nuovo modello di Honor. Honor V10: scheda tecnica Display: 5,99 pollici FHD+ (1.080 x 2.160 pixel) formato 18:9 FullView CPU: Huawei Kirin 970 RAM: 4/6 GB Fotocamera posteriore: 16 MP + 20 MP f/1.8 ...

Ufficiale Honor V10 (Honor 9 Pro in Europa) : dettagli tecnici e prezzo da capogiro : Presentato ufficialmente in Cina il nuovo Honor V10, che dovrebbe debuttare in Europa il prossimo 5 dicembre come Honor 9 Pro. Il prodotto intriga un bel po', soprattutto per le sue specifiche da top di gamma, proposte ad un prezzo in genere riservato ad un dispositivo di fascia media. Honor V10, che sarà ribattezzata qui da noi sotto il nome di Honor 9 Pro, integra un display da 5.99 pollici FullHD+ con formato 18:9 e risoluzione di 2160 x ...

Honor V10 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor V10 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Honor V10 ufficiale: tanta roba, poco prezzo! Honor V10: Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche DISPLAY 5,99” full HD+ (1.080 x 2.160 pixel) 18:9 FullView PROCESSORE Huawei Kirin 970 con GPU Mali-G72 MP12 MEMORIA RAM 4 / 6 GB MEMORIA INTERNA 64 / 128 GB espandibile (con microSD fino […]

Honor V10 è ufficiale : potenza da vendere a un prezzo stracciato : Honor V10 è stato presentato ufficialmente ogi in Cina, con una scheda tecnica da vero top di gamma e 4 colorazioni, a circa 340 euro