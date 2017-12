Hockey su ghiaccio | Alps League 2017-2018 | Renon torna alla vittoria Prosegue la corsa

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : Salisburgo interrompe la striscia positiva di Bolzano - vincono tutte le prime della classe : Nelle gare del 28 dicembre valide per la EBEL 2017-18 vincono tutte le prime della classe, rispettando appieno i pronostici della vigilia. Si ferma a cinque vittorie la serie positiva dell’Hockey Club Bolzano, che al termine di una dura battaglia cade in casa dei Red Bulls di Salisburgo per 2 a 1. Dopo il vantaggio di Monardo, i padroni di casa pareggiano i conti con Cijan e poi mettono la freccia nel terzo periodo grazie a Schiechl. I Foxes non ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2017-2018 : quante sorprese nel turno post-natalizio! Scatta la corsa allo Scudetto della IHL Elite : turno post-natalizio nell’Alps League 2017-2018. Un turno parecchio interessante per le squadre italiane, dal momento che è iniziata la corsa per l’accesso alla Final Four Scudetto della IHL Elite. È già battaglia nel Gruppo Sud A: il Cortina ha vinto per 4-2 grazie alla tripletta di Daniel Roehl contro il Fassa e si è portata in testa al suo girone. Il derby altoatesino tra Val Pusteria e Rittner Buam ha regalato emozioni a raffica e si è ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2017-2018 : Bolzano cala il poker! Graz battuto : quarta vittoria consecutiva : quarta vittoria consecutiva per Bolzano nell’EBEL 2017-2018. Le Foxes hanno battuto Graz per 4-0 al PalaOnda, allungando la serie di successi e conquistando altri tre punti importanti per accorciare la classifica e provare ad allontanare il fondo della graduatoria. Una prestazione davvero convincente, per una squadra che pare finalmente aver trovato la strada giusta. Una partita cominciata benissimo da Bolzano, brava a sfruttare i primi 4 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2017-18 : partite molto equilibrate - in testa vincono Rittner Buam e Asiago : Nel penultimo turno prima di Natale, quattro delle otto partite della Alps Hockey League 2017-18 finiscono con una sola rete di differenza. Solo i Campioni in carica del Renon ottengono una chiara vittoria con più di due goal di scarto nella gara di cartello contro il Feldkirch. Jesenice e Lustenau risolvono le rispettive gare ai rigori. Nella sfida contro il Val Pusteria, lo Jesenice fa fatica ad andare in rete per via dell’aggressività ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2017-2018 : Bolzano infila il tris. Battuto il Fehervar ai rigori : Sembra aver finalmente ingranato Bolzano. Dopo le due vittorie esterne del weekend, le Foxes hanno vinto la terza partita di fila, battendo il Fehervar 3 a 2 ai rigori. Un successo importante, perché consente alla squadra italiana di accorciare ulteriormente la classifica. Il Bolzano imprime un buon ritmo in avvio di primo tempo. Le Foxes neutralizzano il primo powerplay ungherese e in inferiorità numerica sfiorano persino il vantaggio con ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2017-2018 : Bolzano infila la seconda vittoria consecutiva. Battuto Zagabria 2-1 : Bolzano ha chiuso la trasferta dell’EBEL 2017-2018 nell’Est Europa con due successi. Dopo la vittoria in Ungheria, le Foxes hanno Battuto a domicilio anche Zagabria, caduta con il punteggio di 2-1 al termine di un incontro comBattuto e nervoso, con tantissime penalità, diverbi, spintoni ed un confronto acceso tra DeSousa e Zanoski, venuti alle mani ed espulsi. Il match è stato in ogni caso equilibrato. Sono bastati pochi minuti ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2017-2018 : Bolzano la spunta in rimonta contro il Fehervar : rimonta da sogno per Bolzano nell’ultimo turno dell’EBEL 2017-2018 ai danni del Fehervar. Le Foxes, impegnate in trasferta, sono andate sotto per 3 a 0 per poi recuperare lo svantaggio fino al 5 a 4 finale, maturato a pochi secondi dalla fine con un goal di Angelo Miceli, mattatore della serata con una doppietta ed un assist. Tre punti d’oro per la squadra biancorossa, che può così avvicinare proprio gli ungheresi, penultimi ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2017-18 : vincono tutte le prime della classe - Egna torna al successo con Valgardena : Dopo quasi una settimana dall’ultima giornata, ieri sera sono state ben sei le partite disputate in Alps Hockey League. Non cambia la classifica per le primissime posizioni perché vincono i leader dei Rittner Buam, la Supermercati Asiago Hockey 1935 (al 2° posto) e l’ HDD SIJ Acroni Jesenice (al 3° posto). Nella serata successi anche per l’HC Egna Riwega, EK Zeller Eisbären e la Sportivi Ghiacchio Cortina Hafro. La capolista ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Under 20 Divisione I 2017 : l’Italia perde anche contro la Slovenia ma riesce a salvarsi : Quarta sconfitta in cinque gare per l’Italia ai Mondiali di Hockey su ghiaccio Under 20 di Divisione I. Gli azzurri hanno ceduto anche alla Slovenia per 6-1 ma è uno stop che non fa poi così male. La Nazionale di Erwin Kostner, infatti, scendeva in campo già certa di evitare l’ultimo posto e quindi la retrocessione, grazie alla vittoria della Norvegia ai rigori contro la Lituania nel match giocato in apertura di programma. Le due ...

Hockey su ghiaccio - la KHL dà il via liberi agli atleti russi. A Pyeongchang 2018 ci sarà un team neutrale : Boicottaggio evitato, ancora una volta. La decisione del CIO di escludere la Russia per l’uso sistematico di doping dalle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 aveva scatenato un putiferio. Gli atleti russi mai trovati positivi possono comunque partecipare alla rassegna a cinque cerchi ma senza bandiera né inno, sotto il vessillo olimpico. Il problema nasceva per gli sport di squadra come l’Hockey su ghiaccio. La KHL, la ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Under 20 Divisione I 2017 : Italia sconfitta dall’Ucraina. Venerdì serve vincere per non retrocedere : Cuore e grinta non sono bastati all’Italia per vincere la seconda partita dei Mondiali Under 20 di Hockey su ghiaccio. La formazione di Erwin Kostner impegnata a Bled, in Slovenia, è stata sconfitta per 3-2 dall’Ucraina ed ora dovrà vedersela nell’ultima giornata proprio con i padroni di casa. Gli Azzurri sono quinti, su sei formazioni, e per evitare l’ultimo posto devono sperare nella non vittoria della Lituania Venerdì ...

Zarley Zalapski è morto - è stato una star dell'Hockey su ghiaccio : PHILADELPHIA (STATI UNITI) Lutto nel mondo dell'hockey su ghiaccio. E' morto a soli 49 anni il canadese Zarley Zalapski, ex difensore della Nhl. Zalapski ha giocato 637 partite nella National Hockey League per Calgary, Pittsburgh, ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : il Linz espugna di misura il Palaonda - Bolzano battuto 4 a 3 : Ieri si è disputata la ventisettesima giornata della EBEL 2017-18. All’Hockey Club Bolzano non basta una grande prova: al Palaonda è il Linz ad avere la meglio per 4 a 3. Gli austriaci, secondi della classe, la spuntano grazie al goal nel finale di DaSilva, al termine di una gara intesa e piena di emozioni. Ai Foxes resta il rammarico di non aver concretizzato le tante occasioni create: quasi stregata la porta di Ouzas, beffato solo 3 ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Under 20 Divisione I 2017 : l’Italia cede il passo alla Norvegia ma la formazione azzurra perde a testa alta : l’Italia esce sconfitta anche dalla seconda partita del Mondiale Under 20 di Divisione I – Gruppo B. Questa volta è la Norvegia a superare con un netto 4-0 gli “Azzurrini”. Il bilancio sale così a due sconfitte nei primi due incontri disputati. Già nei primi minuti si capisce che la Norvegia non intende fare alcuno sconto e dopo quattro minuti e mezzo arriva il vantaggio degli avversari grazie ad una perentoria azione personale di Jacoba Noer ...