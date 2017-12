Hi-tech | tra flop e successi | gli indimenticabili del 2017

Wall Street : i tech hanno fatto da traino nel 2017 - vince Amazon : Il sito che offre video in streaming vale 191,95 dollari per titolo, il 55% in più di 12 mesi fa. Il colosso tecnologico che controlla, tra gli altri, YouTube ha un valore di 1.054 dollari per azione,...

In bella mostra Delphi technologies : Protagonista Delphi Technologies , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Human technopole entra in Palazzo Italia : ... per l'amministratore delegato di Arexpo, Giuseppe Bonomi , "è un altro importante tassello del mosaico che stiamo portando avanti nella realizzazione del Parco della scienza, del sapere e dell'...

Dall’Expo al futuro della scienza : Human techopole entra a Palazzo Italia [DETTAGLI] : Giornata memorabile per Milano e per l’Italia intera: inizia da oggi ufficialmente la vita del polo di ricerca sulle bioscienze Human Technopole nell’area che ha ospitato l’Expo, l’esposizione universale di Milano. Oggi infatti Arexpo ha consegnato i primi 2.500 metri quadrati di spazio all’interno di Palazzo Italia. A regime Human Technopole impieghera’ 1.500 persone e occupera’ 30.000 mq del Parco ...

Human technopole entra a Palazzo Italia : A regime Human Technopole impiegherà 1.500 persone e occuperà 30.000 mq del Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione. Gli spazi consegnati oggi ospiteranno laboratori di ricerca e uffici ...

Human technopole entra a Palazzo Italia : A regime Human Technopole impiegherà 1.500 persone e occuperà 30.000 mq del Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione. Gli spazi consegnati oggi ospiteranno laboratori di ricerca e uffici ...

Arexpo : Human technopole entra in Palazzo Italia - consegnati primi spazi : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Human Technopole, la nuova infrastruttura di ricerca multidisciplinare focalizzata sulle scienze della vita, ha ricevuto oggi i suoi primi spazi di Palazzo Italia da Arexpo, società proprietaria dell'area dove si è svolta Expo Milano 2015. Si tratta di circa 2.500 metri

Offerte lampo e in vetrina del giovedi tra TV - Monitor - Tastiere - Batterie e accessori Hi-tech - : ... Leggero e Compatto) Prezzo: EUR 24,99 Da: EUR 49,99 In offerta a 19,99 Euro -12% YI 4K+ Action Camera 4K / 60 fps - Videocamera Action Cam 4K Plus, 12 MP, Wifi, Live Streaming, Controllo Vocale (...

technology Hub : intelligenza artificiale e chatbot in mostra al MiCo – fieramilanocity : Organizzare la propria giornata affidandosi ad un assistente personale sempre disponibile, aperto al dialogo, che si adatta alle richieste ed è capace, capendo i bisogni, di indirizzare verso la soluzione migliore, in qualunque contesto. Un lusso per pochi? No, una realtà per tutti, se l’assistente è virtuale. E’ l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e del deep learning, attuata oggi dalle chatbot, robot online che raccolgono i feedback ...

L'Italia : tra fintech e banche tradizionali : Nel mondo delle app, invece, ha la meglio Intesa San Paolo, la cui app viene scaricata dal 26,5% degli utenti, seguita da quella di Unicredit, con il 17,3% e quella di Bancoposta, 15,3%. fintech nel ...

Nuoto - Mondiali paralimpici 2017 : Italia - altra pioggia di medaglie a Città del Messico. Gilli e Scortechini coppia d’oro : Due ori, due argenti ed un bronzo: continua ad impressionare la Nazionale Italiana di Nuoto paralimpico nei Mondiali 2017 a Città del Messico. La squadra di Riccardo Vernole, dopo i trionfi di ieri con 8 medaglie all’attivo (3 ori, 4 argenti e 1 bronzo) aggiunge altri cinque metalli ed è terza nel medagliere dopo la seconda giornata di gare alle spalle della Cina e degli Stati Uniti con 5 ori, 6 argenti e 2 bronzi. Carlotta Gilli stupisce ...

Si concentrano le vendite su technogym : Sottotono il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che passa di mano con un calo dell'1,98%. La tendenza ad una settimana di Technogym è più fiacca rispetto all'andamento ...