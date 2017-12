Gran Concerto di Capodanno a Sala Consilina

Grande successo - questa sera - al Teatro Centrale di Carbonia - per il concerto d'esordio della 15ª edizione della rassegna Gospel Explosion. : La quindicesima edizione di Gospel Explosion è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e Assessorato del Turismo)...

Patti Smith/ Esibizione per il Concerto di Natale 2017 : Grande emozione! : Patti Smith sarà fra i cantanti internazionali che questa sera si esibiranno nell'Aula Paolo VI in Vaticano nella serata dedicata al Concerto di Natale. Appuntamento alle 21.10 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:40:00 GMT)

Il Concerto di Natale dal Vaticano : con Gerry Scotti Grandi superospiti musicali : Come avviene ormai da undici anni, l'evento sarà promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo ed è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l'...

Concerto di Natale in Vaticano 2017/ Cantanti e ospiti : Gerry Scotti conduce una Grande serata di beneficienza : Concerto di Natale in Vaticano: Gerry Scotti conduce la grande serata di musica e solidarietà. Gigi D'Alessio, Alex Britti, Annie Lennox, Patti Smith tra gli artisti sul palco.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 05:37:00 GMT)

Corigliano. Grande attesa per il concerto di fiati. E per Babbo Natale : A seguire spettacoli di ballo. Alle 20.30 concerto dell' Orchestra Filarmonica di Benevento , intitolato Gelo Che Dà Fuoco , nella Chiesa Maria Ad Nives . Il 23 si terrà il concerto natalizio tenuto ...

Al Teatro Delle Palme di Napoli il ‘Gran Concerto di Capodanno’ : Napoli, 19 dicembre 2017 – Tra amore, sogno,rievocazioni di nostalgici paesaggi napoletani e della consorella Spagna con le note dell’ Habanera, al Teatro Delle Palme di Napoli si terrà Concerto di Capodanno il prossimo 1 gennaio 2018. Un evento tradizionale ormai imperdibile, giunto alla sua 3° edizione, e diventato ormai un punto di riferimento e di attenzione degli [...]

TEATRO " Al Mandanici Gran Concerto di Fine Anno : Appuntamento dedicato a tutta la famiglia, il "Gran Concerto" è uno degli spettacoli che caratterizza l'intera Stagione, un'opportunità per volare con l'immaginazione perpetuando l'atmosfera calorosa ...

Barcellona Pozzo di Gotto : oltre cinquanta artisti sul palco del Mandanici per il 'Gran Concerto' : Appuntamento dedicato a tutta la famiglia, il "Gran Concerto" è uno degli spettacoli che caratterizza l'intera Stagione, un'opportunità per volare con l'immaginazione perpetuando l'atmosfera calorosa ...

Amalfi - Grande attesa per il concerto di Capodanno con Arisa : Amalfi. È Arisa la stella del Capodanno in piazza Duomo ad Amalfi. L'Antica Repubblica Marinara brinderà al nuovo anno accompagnata da una delle voci più eleganti del panorama musicale italiano. L'...

Busca : Grandi emozioni al concerto per i 10 anni del Forum Famiglie di Cuneo : ... che ha proposto una sequenza di brani di cantautori italiani scelta con cura per percorrere i sentieri di una coppia e di una famiglia che vive, respira e partecipa al mondo che la circonda. Alla ...

Un Grande concerto per celebrare i 70 anni del gruppo "Tecnici Operai Vetrai Altaresi" : In occasione del 70° anniversario del gruppo Tova (Tecnici Operai Vetrai Altaresi), sabato 9 dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Eugenio di Altare, si svolgerà il concerto "...

Nate Brown&One Voice in concerto per per il MeloGrano Onlus : Sedicesimo 'Gospel alle Stelle' con Nate Brown & One Voice, il formidabile gruppo afroamericano atteso il 9 dicembre, alle 20.45, al Teatro Nuovo 'Giovanni da Udine', in occasione dell'evento di ...

J-Ax e Fedez a San Siro il 1° giugno come gli U2 : tutte le novità sul Grande concerto : J-Ax e Fedez a San Siro il 1° giugno portano la musica di Comunisti col Rolex in un assetto completamente nuovo e sulla falsariga degli U2. I due artisti hanno infatti annunciato che il nuovo concerto sarà con palco a 360°, in modo da essere equidistanti da tutto il pubblico che sarà presente al Meazza. Questa l'ultima novità del grande concerto che i rapper di Newtopia terranno nella grande arena milanese, quella che segnerà la conclusione ...

Fabrizio Bosso : "Il mio concerto-tributo al Grande Dizzy Gillespie" - Intervista : Il livello tecnico dei giovani si è alzato, oggi si può anche studiare via Skype prendendo lezioni dai migliori strumentisti del mondo. Ai gloriosi tempi di Gianni Basso (uno dei più grandi ...