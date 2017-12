Google Pixel C rimosso dal Play Store

Pixel 2 - lo smartphone di Google manifesta problemi con le reti Wi-Fi : Da un anno a questa parte l'utenza ha fatto la conoscenza degli smartphone Pixel, prodotti direttamente da Google. Infatti, secondo quanto dichiarato tempo fa dalle parti di Mountain View, i Pixel sono smartphone per i quali non è stato fatto alcun tipo di accordo con altre aziende (contrariamente a quanto è accaduto con i precedenti Nexus, dove il partner cambiava per ogni modello di smartphone, come ad esempio, con Nexus 6P è stato il turno di ...

Word With Friends 2 causa problemi con i Google Pixel 2 : Pare che alcune applicazioni, come Word With Friends 2, vadano a interferire con la funzione di riconoscimento della musica dei Google Pixel 2

Google Pixel 2 batte iPhone X - Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE : Pare che il Google Pixel 2 sia riuscito a fare registrare una velocità LTE più elevata di iPhone X, del Samsung Galaxy Note 8 e di LG V30

Vibrazioni insolite per gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL : Un nuovo problema affligge gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL, che secondo quanto riportano molti utenti, vibra in maniera anomala.

Finalmente in vendita sui Google Store la versione top di gamma del Google Pixelbook : Finalmente arriva sui Google Store degli USA, del Canada e del Regno Unito la variante top di gamma del Google Pixelbook.

Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL : segnalati problemi anche all'adattatore per le cuffie : Sono numerose le segnalazioni relative al mancato funzionamento dell'adattatore da USB Type-C a jack da 3,5 millimetri presente nella confezione di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL.

Android 8.1 Oreo rallenta il lettore di impronte di Google Pixel 2 XL : L'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo sembra aver rallentato lo sblocco con le impronte digitali su alcuni Google Pixel 2 XL

Google Pixel sempre piu' intelligenti con Adesivi AR - Lens e SmartSelect : ...esplorare il mondo circostante Di recente la società di Mountain View ha introdotto Google Lens nell'Assistente Google sui dispositivi Pixel per consentire agli utenti di conoscere meglio il mondo ...

Google aggiorna Chrome Beta - Maps - Gboard - Inbox - Allo e Pixel Launcher : ecco le novità : Tante novità per le app Google. Scopriamo quelle legate a Maps, Gboard, Allo, Pixel Launcher, Chrome Beta e Inbox by Gmail.

La fotocamera di OnePlus 5T sfida quella del Google Pixel 2 dopo l'ultimo aggiornamento : OnePlus ha da poco aggiornato la fotocamera del 5T, dopo i miglioramenti un utente ha realizzato un confronto con Pixel 2

Google ha bloccato il contatore di installazioni di Pixel Launcher sul Play Store : Google sembra aver bloccato il contatore delle installazioni del Pixel Launcher, esclusiva dei Google Pixel, sul Play Store

Chromecast Ultra a 2 euro al mese con le ALL-IN di Tre e Google Pixel 2 XL : Acquistando un Google Pixel 2 XL con le offerte ALL-IN di Tre, potete abbinare un Google Chromecast Ultra pagando due euro al mese in più.

Ecco come personalizzare la saturazione dei colori sui Google Pixel e Pixel 2 : Ecco come impostare valori personalizzati nella saturazione dei colori sui vostri Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL.

Google e Sharp al lavoro su micro-display da 20 megapixel : Google e Sharp lavorano ad un micro-display da 20 megapixel da utilizzare sui dispositivi con Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR)