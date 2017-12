Gli iraniani in piazza contro il carovita : proteste e repressione : Rohani è accusato oggi di non aver mantenuto le promesse sul rafforzamento dell'economia mentre i benefici del ridimensionamento delle sanzioni internazionali non sono sentiti dalla popolazione che ...

Teheran - Gli anglo-iraniani in carcere che Theresa May non riporta a casa : Mercoledì scorso a Londra c’è stata un’affollata manifestazione per chiedere al governo di Theresa May di fare ciò che il suo predecessore David Cameron aveva accuratamente evitato di fare: chiedere la scarcerazione di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una cittadina anglo-iraniana detenuta nella prigione di Evin, a Teheran. Nazanin è stata arrestata all’aeroporto della capitale iraniana il 3 aprile 2013 mentre, al termine di una visita ai parenti ...