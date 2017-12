Giovanni Veronesi e Max Cervelli in diretta dal Teatro Ambra Jovinelli per Radio2 con lo

Giovanni Veronesi - invito ai giovani : 'Ascoltate la radio e troverete lavoro' : E poi il mondo del cinema che delusione, hanno paura'. Per questo ha lanciato la campagna #iostoconAsia? E che effetto ha avuto? 'Non si è fatto vivo nessuno'. E lei, da regista, ha mai molestato ...

Giovanni Veronesi : Asia Argento violentata per la seconda volta dagli Italiani. : Giovanni Veronesi è l’unico personaggio maschile del mondo del cinema ad essersi esposto per difendere Asia Argento. Lo ha fatto anche perché lei gli confessò la violenza subita da Weinstein poco dopo essere stata protagonista di “Viola bacia tutti”, film diretto da Veronesi. In una intervista a Vanity Fair, Giovanni ha detto che all’epoca cercò di stare vicino a una giovanissima Asia, smarrita per quanto le era accaduto. Oggi, vista la gogna ...

Giovanni Veronesi : «Ho taciuto su Asia. Dalla vicenda i maschi escono male ma le donne di più» : © Contrasto Qui è proprio il caso di dire che è Per amore solo per amore di Asia Argento che Giovanni Veronesi parla. L’attrice (nell’occhio del ciclone dopo avere denunciato, insieme ad altre colleghe, le molestie del produttore Harvey Weinstein), per difendersi da chi in Rete la accusa di averlo fatto tardi perché finora le era convenuto tacere, o di averli provocati, quegli abusi, ha cercato in un tweet il sostegno del regista e amico: «Io ...