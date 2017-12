Giornata depressa per Chipotle Mex Grill

Giornata depressa per Abercrombie & Fitch : Si muove verso il basso la società americana dell'abbigliamento giovanile , con una flessione dell'1,80%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abercrombie & Fitch evidenzia un ...

Giornata depressa per Astaldi : Pressione sul general contractor , che tratta con una perdita dell'1,81%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Astaldi rispetto all'...

Giornata depressa per Rsa Insurance : Retrocede Rsa Insurance , con un ribasso dell'1,90%. Lo scenario su base settimanale di Rsa Insurance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento ...

Giornata depressa per Whitbread : Seduta in ribasso per Whitbread , che mostra un decremento dell'1,84%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Whitbread rispetto all'indice,...