Gentiloni non mi ascolta sul re al Pantheon? E io chiedo al Papa

Mattarella : «Elezioni il 4 marzo» Video Gentiloni : «Non tireremo i remi in barca» : Il premier Gentiloni è tornato al Colle giovedì sera insieme al ministro dell'Interno Marco Minniti per controfirmare il decreto di indizione delle elezioni, a seguito dello scioglimento delle Camere. Le nuove Camere dovranno riunirsi il 23 marzo 2018

Gentiloni : "Ius soli - non c'erano i numeri" Premier - Grasso e Boldrini da Mattarella : Conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: "Il rapporto deficit/pil era al 3% nel 2013, nel 2018 sarà all'1,6%. Praticamente dimezzato" Segui su affaritaliani.it

Gentiloni : «L'Italia è ripartita - non abbiamo tirato a campare. Ius soli - non c'erano i numeri» : Il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno ha tracciato un bilancio dell'attività del suo governo e della legislatura. L'Italia si è rimessa in moto dopo la...

Gentiloni : 'L'Italia è ripartita - non abbiamo tirato a campare. Ius soli - non c'erano i numeri' : 'Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche in un momento molto delicato per l'economia italiana e per la nostra società che stava leccandosi le ferite, stava e riprendendo fiato e in alcune ...

Gentiloni tira somme e resta in campo : mio governo non va in pausa : Anche per questo, in un momento in cui l'economia sta "riprendendo fiato", non è il momento di mettersi "in pausa" o "tirare i remi in barca". E dunque "nei limiti fissati dalla Costituzione, dalle ...

Gentiloni salito al Quirinale : «L'Italia è ripartita - non abbiamo tirato a campare. Ius soli - non c'erano i numeri» : Il premier Paolo Gentiloni è stato oggi per poco meno di un'ora al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La visita del premier al Colle segna...

Governo : Gentiloni chiude legislatura 'fruttuosa' - non ho tirato a campare/Adnkronos (4) : Per quanto si dica che in politica contano solo i programmi, contano molto anche i rapporti tra le persone'. Quanto a una possibile ricomposizione dopo le elezioni, 'vedremo le condizioni che ci ...

Governo : Gentiloni chiude legislatura 'fruttuosa' - non ho tirato a campare/Adnkronos (2) : La politica deve avere un certo ritegno nel considerare questa ripresa frutto di questa o quella iniziativa. L'Italia si e' rimessa in piedi grazie soprattutto all'impegno degli italiani. Non ...

Gentiloni salito al Quirinale : «L'Italia è ripartita - non abbiamo tirato a campare. Ius soli - non c'erano i numeri» : Il premier Paolo Gentiloni è stato oggi per circa mezzora al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La visita del premier al Colle segna l'avio...

'Le audizioni della commissione banche non sono state utili' (Gentiloni) : Roma, 28 dic. (askanews) Era premier da pochi dieci giorni quando il 23 dicembre dell'anno scorso il governo Gentiloni varava il decreto salva-risparmio, stanziando fino a 20 miliardi di euro per ...

Gentiloni : audizioni commissione banche non sono state utili : Roma, 28 dic. (askanews) Era premier da pochi dieci giorni quando il 23 dicembre dell'anno scorso il governo Gentiloni varava il decreto salva-risparmio, stanziando fino a 20 miliardi di euro per ...

Gentiloni non ha in programma di andar via : ... oltre alla gestione degli affari correnti, delle diverse criticità che il Paese deve affrontare, ci sono alcuni vertici internazionali a cui partecipare e il Documento di economia e finanza , che di ...

Gentiloni al Quirinale da Mattarella : «L'Italia è ripartita non abbiamo tirato a campare. Ius soli - non c'erano i numeri» : Il premier Paolo Gentiloni è al Quirinale a colloquio con il presidente della Republica, Sergio Mattarella. La visita del premier al Colle segna la fine della legislatura. ? Gentiloni...

Gentiloni : "Governo c'è e non tirerà remi in barca. Siamo sinistra governo - su banche evitata crisi" : "L'Italia non si mette in pausa, sarà Mattarella a dettare tempi e modi della fine della legislatura, ma il governo non tira i remi in barca e governerà". Paolo Gentiloni si presenta con queste parole ai giornalisti per la tradizionale conferenza stampa di fine anno