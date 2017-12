Genoa - ecco le due alternative low cost per la difesa : Dalla partita imminente contro il Torino ad un mercato che stenta a decollare. Il Genoa si muove, ha le idee chiare ma fatica a chiudere operazioni col suo budget ridotto. I radar rossoblu si sono dunque spostati al campionato di terza serie, dove gli osservatori Genoani hanno segnalato alcuni nomi interessanti e di prospettiva. Muratore e Delvino sotto i riflettori del Genoa Si tratta quindi di due elementi molto giovani: il primo è un 2001 ...

Incontro di calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sarà un'operazione facile considerato il budegt limitato ...

Infortunio Belotti - ecco cosa ha in mente Mihajlovic per la gara contro il Genoa : Infortunio Belotti – Sono ore di preoccupazione in casa Torino, in particolar modo nell’ultimo allenamento Infortunio per l’attaccante Belotti, problema al ginocchio che lascia in ansia in club granata in vista degli accertamenti. Certamente il Gallo non prenderà parte alla gara di campionato contro il Genoa, una tegola non indifferente per il tecnico Mihajlovic, per la gara contro gli uomini di Ballardini il tecnico serbo ha ...

Calciomercato Genoa - Lapadula all’Udinese? Ecco la verità : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dal successo contro il Benevento, risultato fondamentale per la corsa salvezza. Il marcatore è stato l’attaccante Lapadula, decisivo con il gol su rigore nei minuti finali, fino al momento non è stata una stagione entusiasmante per l’ex Milan che però si candida ad essere protagonista nella seconda parte di stagione. Negli ultimi giorni l’Udinese ha tentato l’assalto per ...

Genoa - guai giudiziari per Taarabt : ecco cosa è successo : Il Genoa è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Benevento, scontro fondamentale per la salvezza. Nel frattempo arrivano piccoli guai giudiziari per Taarabt come riporta il Secolo XIX, il calciatore in causa per un vecchio debito, la Aldermore Bank avrebbe richiesto un pignoramento sugli stipendi del calciatore. Si tratta di un debito di circa 78mila euro che la società ha deciso di saldare direttamente per tutelare il proprio ...

Genoa - ecco il possibile 11 di Ballardini coi rinforzi dal mercato Video : Alzare l'asticella, per raggiungere la salvezza. Dopo una prima parte di campionato sofferente, il #Genoa prova ad uscire dai bassifondi della classifica con l'esperienza di Davide Ballardini. Il tecnico ravennate ha risollevato il Grifone, ma la situazione resta molto delicata e a gennaio urgono rinforzi. Lo sa bene la societa', gia' al lavoro da diverse settimane per colmare le lacune dell'organico. Un innesto in difesa, uno a centrocampo e ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “Perin al Napoli? Ecco cosa posso dire” : Calciomercato Genoa – Intervistato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Pepito Rossi e anche del futuro di Perin: “Pepito Rossi è stata una grande intuizione del presidente, ieri poteva calciare un rigore che avrebbe suggellato una bella favola. Perin al Napoli? Sarebbe bello, lo dico per stima nei confronti del ragazzo perché so che farebbe benissimo e ...

Tifosi del Genoa furiosi con Varriale su Twitter : ecco quanto accaduto : “Impresa di @TorinoFC_1906 che elimina da #CoppaItalia @OfficialASRoma.Il primo gol di #Schick non basta ai giallorossi che colpiscono 2 pali e sbagliano un rigore, fin troppo generoso,con #Dzeko che continua il suo digiuno. Ora il Toro aspetta @juventusfc per un derby nei quarti”. Questo il tweet di Enrico Varriale, giornalista della Rai, non gradito dai Tifosi del Genoa. Il conduttore ha dato praticamente per scontato ...

Coppa Italia - Genoa partito per Torino. Ecco i convocati : c'è anche Rossi : Genova - Il Genoa è partito per Torino dopo l'allenamento del mattino svolto a Pegli. Stasera affronta la Juve in Coppa Italia, alle ore 20.45. Ecco i convocati : 3 Gentiletti, 4 Cofie, 9 Centurion, ...

Juventus-Genoa - riecco Dybala : nessun caso - l’argentino cerca serenità - ma… : Juventus-Genoa, riecco Dybala: nessun caso, l’argentino cerca serenità, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Genoa, riecco Dybala- Come anticipato in mattinata, Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juventus e una maglia da titolare. L’attaccante argentino farà ritorno in campo dal 1′ nel match di questa sera contro il ...

Pellegri via del Genoa? Ecco la risposta del procuratore Video : Pellegri via dal #Genoa nel mercato di gennaio? Più no che sì al momento, ma facciamo un po' di chiarezza sugli scenari possibili che potrebbero coinvolgere il baby bomber rossoblu. Una manciata di presenze e diversi gol con la casacca del Grifone, storico quello realizzato nel Totti Day all'Olimpico [Video], poi la decisione di preservarlo per tempi migliori, evitandogli un eccessivo carico di responsabilita'. Tante big su Pellegri D'altronde ...

