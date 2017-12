Gelo negli Usa | Trump ironizza sul riscaldamento climatico | Ce ne vorrebbe un po'

: @ScaldoPanchine @UNICEF_Italia Se ti vergogni di essere italiana ti ricordo che le frontiere sono aperte.Nb bisogne… - salvia_nicola : @ScaldoPanchine @UNICEF_Italia Se ti vergogni di essere italiana ti ricordo che le frontiere sono aperte.Nb bisogne… - VirgilioVazzari : 50 gradi sotto zero in Canada, un metro e mezzo di neve negli Usa - nonsonochiara7 : Io ti guardo negli occhi e vedo lontano il tempo che ho perso. Parlami davvero, dentro questo gelo. Sentimi davve… - andrea67calusi : Visto su @euronewsit : 50 gradi sotto zero in Canada, un metro e mezzo di neve negli Usa - TassoOfficial : 50 gradi sotto zero in Canada, un metro e mezzo di neve negli Usa -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 29 dicembre 2017) La costa est degli Stati Uniti è investita da un'ondata die per la vigilia di Capodanno sono attese temperature polari. E Donald, da sempre scettico sui cambiamenti climatici,su Twitter: "Potremmo usare un po' di quel buon vecchioGlobale per proteggerci dal quale il nostro Paese, e non altri, sta pagando migliaia di miliardi di dollari. Coprirsi bene!".In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J.(@realDonald) 29 dicembre 2017Il riferimento diè all'ondata di freddo che ha colpito la zona orientale del paese e che dovrebbe durare finale al weekend con punti di -40 nel Minnesota e di -20 a Detroit nel Michigan. ...