GdF scopre deposito di griffes contraffatte | sequestrata merce per oltre 650mila euro

Mantova - GdF scopre azienda che rivende abusivamente carburante : Milano, 21 dic. (askanews) I finanzieri della tenenza di Castiglione delle Stiviere hanno sequestrato un deposito di carburanti, e oltre 26mila litri di gasolio di proprietà di un'azienda di ...

Torino - GdF scopre un costruttore che evadeva il fisco da 4 anni : Torino, 6 dic. (askanews) Non ha presentato le dichiarazioni dei redditi per oltre 4 anni, l'imprenditore denunciato negli scorsi giorni dalla Guardia di Finanza di Torino per un'evasione fiscale ...

Pensioni sociali - la GdF di Sulmona - scopre truffa all'Inps per oltre un milione di euro : L'Aquila - Nonostante fossero di fatto residenti all’estero percepivano l’assegno sociale erogato dall’Inps (circa € 450,00 al mese per tredici mensilità), provvidenza, questa, spettante solo ai residenti. La Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, con l’operazione “Vivo all’estero”, dopo oltre due anni di indagini e l’attento vaglio di circa 3.500 posizioni, ha scoperto, grazie anche alla proficua collaborazione fornita ...

GdF scopre consulente finanziario abusivo e funzionario di banca complice - denunciati. : ... finalizzato alla tutela dell'economia legale e dei contribuenti, nonché, nel caso di specie, alla salvaguardia dei risparmiatori e degli investitori.

Black Friday - GdF scopre prodotti falsi : GENOVA, 25 NOV - Venerdì 'nero' per i falsari della moda. La guardia di finanza di Genova ha sequestrato oltre 24 mila prodotti contraffatti, tra capi di abbigliamento e accessori, e ha scoperto due ...

GdF scopre maxi evasione da 10 mln su accise prodotti petroliferi : Roma, 22 nov. (askanews) - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, stanno procedendo al sequestro preventivo dei ...

GdF Varese scopre evasione fiscale internazionale da 800mila euro : Milano, 22 nov. (askanews) La Guardia di Finanza di Gaggiolo, in provincia di Varese, ha concluso un'attività di polizia tributaria per contrastare l'evasione fiscale internazionale di maggiore ...

GdF scopre 13 lavoratori in nero in una discoteca di Genova : Genova , 3 nov. (askanews) La Guardia di Finanza di Genova la notte di Halloween ha scoperto 13 lavoratori occasionali in nero in una nota discoteca della zona di Di Negro. I militari hanno quindi ...

Padova : GdF scopre giro di fatture false - sequestrati beni per 650mila euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La denuncia penale, per violazione art. 8 del D.lgs. 74/2000, è scattata anche per l’imprenditore che ha emesso le fatture false. In sostanza, il primo dei due si avvaleva delle fatture false per abbattere reddito e detrarre indebitamente la relativa Iva. Il nodo centrale