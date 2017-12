Fondazione Torino Musei | da Comune rassicurazioni su esuberi

Fondazione Torino Musei - ass. Leon : su rilancio c'è una strategia : Torino, 29 dic. (askanews) 'Il Comune è in piano di rientro, una scelta precisa per evitare il predissesto. In questo scenario il Comune ha stabilito le risorse per il 2017 per la Fondazione Torino ...

Fondazione Torino Musei - Cibrario : non mi diverto a licenziare : Torino, 29 dic. (askanews) 'Non mi diverto a licenziare, non dimentichiamoci che abbiamo dovuto ricorrere a un piano di ristrutturazione perché altrimenti la Fondazione Torino Musei sarebbe andata ...

Fondazione Torino Musei : 150mila euro dalla Giunta Appendino : Torino, 28 dic. (askanews) Arrivano 150 mila euro per la Fondazione Torino Musei dal Comune di Torino. Lo ha deliberato la Giunta Appendino oggi. Fonti vicine alla Giunta ci tengono a precisare che si ...

Fondazione Torino Musei - Leon : no polemiche - Regione parli : Torino, 28 dic. (askanews) 'Prendiamo atto con rammarico delle ulteriori dichiarazioni dell'assessore Parigi. La Città si è adoperata finora per definire un progetto di sviluppo per la Fondazione ...

Fondazione Torino Musei - Parigi : lavoro è impegno prioritario : Torino, 28 dic. (askanews) 'In merito alla difficile situazione della Fondazione Torino Musei, la salvaguardia dei posti di lavoro rimane per noi un impegno prioritario. Per questo, come richiesto dai ...

Torino - liquidata la Fondazione per il Libro. Rossotto commissario : Torino, 28 dic. (askanews) Fondazione per il Libro di Torino liquidata e nominato l'avvocato Riccardo Rossotto, come commissario per la liquidazione. Lo ha deciso l'assemblea straordinaria dei soci ...

Fondazione Torino Musei - addetti si incatenano davanti a Comune : Torino (askanews) - Continua la protesta dei dipendenti della Fondazione Torino Musei, dopo l'annuncio di 28 esuberi. In seguito all'incontro tra i vertici della Fondazione e i sindacati, in cui il ...

Nessuno spiraglio per i 28 esuberi in Fondazione Torino Musei : Torino, 28 dic. (askanews) Nessuno spiraglio per i 28 esuberi annunciati dalla Fondazione Torino Musei. E' quanto emerge al termine di un incontro tra i sindacati e i vertici della Fondazione. '...

Fondazione Torino Musei - assessore : ognuno faccia la sua parte : Torino, 27 dic. (askanews) 'L'Amministrazione comunale opera con tutti i mezzi a propria disposizione in collaborazione con tutti i soci della Fondazione Torino Musei al fine di individuare soluzioni ...

Assessore Leon - ritirare licenziamenti Fondazione Torino Musei : Torino, 21 dic. (askanews) 'Ho chiesto il congelamento delle lettere di licenziamento e la precedenza del tavolo di concertazione su tutti gli atti formali che la Fondazione intende adottare. Questo ...

Fondazione Torino Musei - Leon : "Congelare i licenziamenti dei 28 dipendenti" : ... in grado di valorizzare le diverse identità attraverso una politica unitaria e una nuova mission che potesse integrare il mondo dell'arte e della scienza, con l'ingresso del Museo regionale di ...

M5S : Fondazione Torino Musei ha disatteso accordi con comune : Torino, 18 dic. (askanews) 'La Fondazione Torino Musei ha deciso di agire in modo indipendente da quanto accordato con l'assessore alla Cultura del comune di Torino, comunicando questa mattina il ...

Fondazione Torino Musei - Frediani (M5S) : "Grave decisione della Fondazione. Parigi prenda posizione" : 'L'assessore regionale alla cultura Parigi prenda posizione netta rispetto ai licenziamenti annunciati alla Fondazione Torino Musei, così come fatto dal Comune di Torino. La scelta dei vertici della ...