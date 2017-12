Fiorentina | parla il Pres Cognigni | ' Crediamo in questo nuovo ciclo Lo stadio'

Fiorentina - Della Valle torna a parlare : il futuro di Chiesa e una confessione che farà male ai tifosi viola : A margine dell’inaugurazione del nuovo impianto Tod’s ad Arquata, il patron Della Fiorentina, Andrea Della Valle, è tornato a parlare di questioni viola rilasciando importanti dichiarazioni: “Federico Chiesa? Mi auguro di trattenere il ragazzo con noi almeno qualche anno. C’è un bel progetto, poi sta a lui decidere ma io sono ottimista. I giocatori che sono stati ceduti è perché volevano cambiare aria, anche Vecino. ...

Nuovo stadio Fiorentina? Parlano i Della Valle : i dettagli : Nuovo stadio Fiorentina – Costruire un Nuovo stadio a Firenze “dipende da altri fattori e non da noi. E comunque se Firenze avra’ uno stadio Nuovo saremo tutti contenti. Speriamo ci sia modo di farlo in fretta, non dipende da noi”. Lo ha detto l’azionista di maggioranza Della Fiorentina, Diego Della Valle, a margine dell’inaugurazione Della nuova fabbrica Tod’s realizzata dalla famiglia Della Valle ad ...

Video/ Fiorentina Sampdoria (3-2) : highlights e gol della partita. Parla Giampaolo (Coppa Italia - ottavi) : Video Fiorentina Sampdoria (3-2): gli highlights e i gol della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia. Le immagini salienti del match al Franchi(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 10:39:00 GMT)

Fiorentina - parla Pioli : gli obiettivi stagionali e le promesse per l’anno prossimo : “Per la prestazione che la mia squadra ha fatto, per lo spirito, la generosita’ e l’interpretazione abbiamo meritato il pari. Se avessimo perso non sarebbe stato giusto”. Cosi’ il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, a Premium Sport, dopo il pari 1-1 colto in extremis all’Olimpico contro la Lazio. “Aver ripreso una squadra forte come la Lazio – ha continuato – significa che abbiamo ...

Spal-Fiorentina - parla Pioli : "Pronti a ripartire - la squadra ha recepito gli errori" : Firenze, 18 novembre 2017 - "Durante questi giorni di sosta abbiamo lavorato bene, la squadra ha recepito gli errori commessi nelle ultime gare e adesso puntiamo a ripartire". Così Stefano Pioli ...

Cessione Fiorentina - parla il sindaco Nardella : “ecco la decisione dei Della Valle” : Cessione Fiorentina, parla NarDella – “Credo che la proprieta’ viola oggi sia impegnata a voler far bene a Firenze, in qualunque caso, sia che voglia rimanere, sia che non volesse rimanere. parlando con Diego e Andrea Della Valle ho visto che non hanno come priorita’ in testa quella di andarsene. Siamo di fronte a due persone, due imprenditori di successo, che portano in giro il nome dell’Italia nel mondo”. ...