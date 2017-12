Fine anno con l’Alta Pressione poi Piogge

Promozione 3 Italia di Fine 2017 : 15GB a 3 euro con ‘Capodanno con Tre’ - i dettagli : Per questo fine 2017 si fa avanti anche la Promozione 3 Italia, non a caso titolata proprio 'Capodanno con Tre'. Purtroppo non tutti i clienti potranno sfruttarle, dal momento che trattasi di offerte ad personam, vale a dire riservate solo ad alcuni utenti opportunamente selezionati dallo stesso ufficio commerciale. Più nel dettaglio, stiamo parlando di un'opzione che consente di aggiungere ben 15 GB di traffico dati in 3G al proprio bundle, ...

Fine anno di resistenza per il popolo curdo - in Kurdistan e in (...) : Per la cronaca, il 1982 fu l'anno in cui entrava in vigore la nuova Costituzione turca e venivano criminalizzati sia l'uso della lingua curda che ogni altra espressione culturale. E IN EUROPA? ...

Vodafone Tutto Illimitato è l’offerta di Fine anno per alcuni già clienti : In questi giorni Vodafone sta proponendo l'offerta Tutto Illimitato ad alcuni già clienti al costo di un euro per una settimana, senza vincoli. L'articolo Vodafone Tutto Illimitato è l’offerta di fine anno per alcuni già clienti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Biella : Oltre 68mila euro a enti e associazioni nei contributi di Fine anno : Il totale dei contributi stanziati è di 68.350 euro, che comprendono le richieste giunte all'ufficio del sindaco e quelle verificate dagli uffici sport e cultura.

Il bilancio di Fine anno del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli : Arezzo ha comunque reagito, si è ritrovata, ha cominciato a recepire le novità che questa amministrazione ha cercato di portare anche nella economia cittadina. Sappiamo come la nostra industria ...

Fine d'anno a Pontremoli : Per i più piccoli il Borgo di Babbo Natale, che rimarrà a disposizione di tutti coloro che vorranno scoprire questo mondo incantato nei pomeriggi di sabato 30 dicembre e del 6 gennaio. Ma non solo ...

Indomita - bilancio di Fine anno positivo per le giovanili. : ... l'under 14 scenderà in campo il 9 gennaio in casa contro l'imbattuta capolista P2P Baronissi, per poi chiudere il 18 gennaio in casa dell'Asd Live the Sport. Cinque e tutte in trasferta, fin qui ...

Beppe Grillo prepara il discorso di Fine anno su principi e visione. A Luigi Di Maio il programma : Le regole per le candidature sono pronte con il via libera dei legali del Movimento 5 Stelle, che avrebbero scongiurato così possibili cause future. Saranno pubblicate a breve, quasi sicuramente i primi giorni di gennaio. Anche perché "intorno al 15 del prossimo mese le liste dovranno essere pronte", garantiscono fonti grilline che stanno seguendo questo inizio di campagna elettorale. L'idea è quella di presentare i ...

Appuntamento di Fine anno con il CineBus a Napoli - Salerno e Benevento : Il cinema, dibattiti, incontri con attori, workshop. Un Appuntamento di fine anno per i cinefili campani. Arriva il CineBus evento si che sviluppa all'interno di un truck, munito di tutte le ...

GOODBYE 2017 : Super offerte di Fine anno su GearBest : Su GearBest si festeggia l’arrivo del nuovo anno con la promozione GOODBYE 2017 con tante offerte da non perdere che noi abbiamo accuratamente selezionato con tanto di codici sconto GOODBYE 2017 è la promo di fine anno di GearBest: Ecco le migliori offerte Il 2017 è oramai agli sgoccioli e su GearBest è sempre tempo di offerte e […]

Il bilancio di Fine anno del presidente del Friuli Venezia Giulia : Trieste, 28 dic. (askanews) Un bilancio sul lavoro negli ultimi dodici mesi, ma anche di fine legislatura, per il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, che ha ...

Loano - tutto pronto per il grande spettacolo di Fine anno in compagnia dello ZOO di 105 : A Loano è iniziato il conto alla rovescia in vista del coinvolgente Capodanno in Piazza , promosso dall' Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano . Il clou degli eventi natalizi ...

La conferenza stampa di Fine anno di Gentiloni in dieci frasi : Cosa serve? Innanzitutto lavoro, lavoro e quindi - difendendolo anche con le unghie e con i denti - il ministro dell'Economia ed io abbiamo voluto nella legge di Bilancio la misura della ...

Le 5 aree chiave della tua performance review di Fine anno : La fine dell’anno non è solo il momento della corsa finale prima della pausa natalizia, ma, per chiunque abbia un business (non solo quindi per le aziende, ma per ogni professionista) è anche da sempre il momento di fare il punto di come è andato il 2017 per mettere le basi dei nuovi obiettivi e azioni da realizzare il prossimo anno. Avevi definito nero su bianco i tuoi obiettivi per il 2017, con i relativi tempi e i relativi indicatori numerici ...