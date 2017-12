: #ULTIMORA YEMEN: Bombe italiane vendute ad Arabia Saudita usate su civili: Farnesina: Reportage Nyt è una vicenda nota e già chiarita - NewsTG_ : #ULTIMORA YEMEN: Bombe italiane vendute ad Arabia Saudita usate su civili: Farnesina: Reportage Nyt è una vicenda nota e già chiarita - masonotarianni : RT @beretta_g: Non del tutto. Nell'inchiesta del #NYT ci sono nuovi elementi che la #Farnesina farebbe bene a studiarsi prima di parlare. C… - NotizieIN : 21:09 | Yemen, Farnesina: "Reportage Nyt è una vicenda nota e già chiarita" - Virus1979C : RT @beretta_g: Non del tutto. Nell'inchiesta del #NYT ci sono nuovi elementi che la #Farnesina farebbe bene a studiarsi prima di parlare. C… - IvanDellaRocca1 : RT @beretta_g: Non del tutto. Nell'inchiesta del #NYT ci sono nuovi elementi che la #Farnesina farebbe bene a studiarsi prima di parlare. C… -

"Quanto riportato dal New York Times ègià nota, sulla quale il Governo ha fornito chiarimenti più volte nel corso della legislatura, anche in sede parlamentare".Così fonti della Farnesisina sul reportage del quotidiano americano sulla vendita difabbricate in Italia a Riad e usate nello Yemen. "L'Italia osserva in maniera scrupolosa il diritto nazionale ed internazionale in materia di esportazione di armamenti e si adegua sempre a prescrizioni decise in ambito Onu o Ue", sottolineano le stesse fonti.(Di venerdì 29 dicembre 2017)