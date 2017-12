Euro Zona - a novembre decelera la massa monetaria M3 : decelera la crescita della massa monetaria M3 della Zona Euro nel mese di novembre . Il tasso di crescita annualizzato si attesta al 4,9%, risultando in calo dal 5% del mese precedente. Il dato, ...

Bce ottimista : ripresa solida - ma stimoli necessari. Bankitalia fa le pulci all'Eurozona : Critiche ai paesi il cui debito cala troppo lentamente, come l'Italia. Ma Via Nazionale in uno studio evidenzia le serie difficoltà in cui potrebbero trovarsi le banche tedesche e francesi -

Bce : nella zona Euro ripresa “sostenuta e generalizzata” : La Bce rivede al rialzo la crescita del pil dell’area euro. Le proiezioni macroeconomiche formulate in dicembre dagli esperti dell’eurosistema prevedono una crescita annua del pil in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all’1,9 per cento nel 2019 e all’1,7 per cento nel 2020. È quanto emerge dal bollettino della ...

Gentiloni : su economia Italia indietro rispetto a media Eurozona ma non più fanalino di coda : "Sul piano economico abbiamo messo un punto fermo con la manovra economica, ma resta ancora molto da fare. Non era facile accompagnare la crescita rispettando le regole e non aumentando le tasse. E' ...

La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil nell'Eurozona : +2 - 4%. "Espansione continua a essere solida" : La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil dell'area euro. Le proiezioni macroeconomiche formulate in dicembre dagli esperti dell'Eurosistema prevedono una crescita annua del pil in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020. È quanto emerge dal bollettino della Banca centrale europea pubblicato oggi. Rispetto all'esercizio svolto dagli esperti della ...

Euro Zona - migliora la fiducia dei consumatori europei : (Teleborsa) - Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN). La stima flash del dato sulla fiducia dei ...

Zona Euro - partite correnti in calo a ottobre : (Teleborsa) - La bilancia delle partite correnti dell'EuroZona a ottobre chiude con un surplus di 30,8 miliardi di Euro, in aumento rispetto all'avanzo di 39,2 miliardi di settembre (rivisto da un ...