Espulso un kosovaro a Bolzano Da gennaio allontanati in 105

Bolzano - Espulso kosovaro. Aveva combattuto in Siria tra le fila dei jihadisti : Un foreign fighter kosovaro residente nella provincia di Bolzano è stato espulso questa mattina e accompagnato in Kosovo con un volo partito dall’aeroporto milanese di Malpensa.Il soggetto in questione, le cui generalità non sono ancora note, era stato segnalato dall’intelligence per aver partecipato al conflitto Siriano tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015. Il kosovaro non si era soltanto arruolato nelle file dei ...

Espulso dall'Italia un imam kosovaro 'predicatore d'odio' : Roma, 31 ott. (askanews) Espulso dall'Italia, per ragioni di sicurezza nazionale, il kosovaro Idriz Idrizovic, in passato imam presso un centro culturale islamico nel lecchese, in relazione ai suoi ...

Terrorismo : Lecco - Espulso predicatore kosovaro (2) : (AdnKronos) - Dall’attività di collaborazione tra il Ros e la Polizia tedesca è emerso anche che che Idrizovic ha intrattenuto relazioni con la comunità islamica kosovara presente in Germania, nella città di Dortmund. Per tale motivo, nel periodo compreso tra l'8 e il 15 dicembre 2016, ha effettuato