Energia | nuovi rincari in arrivo per luce e gas

Usa-Cina - Trump a Pechino per nuovi accordi commerciali : più Energia e meno hi-tech così da spingere l’occupazione : Ci sarà molta energia al centro dell’imminente visita di Donald Trump in Cina (8-10 novembre), tappa intermedia di una maratona asiatica che lo porterà in Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Filippine. Secondo una lista preliminare visionata dalla stampa internazionale, il presidente americano viaggerà con una delegazione commerciale inusualmente sostanziosa, a conferma della vocazione business dell’ex tycoon. Sarebbero circa 100 le aziende ...