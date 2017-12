: RT @fattoquotidiano: Tariffe, dal 1° gennaio aumentano le bollette: elettricità 5,3%, gas 5% - A gennaio 2018 aumentano le bollette di gas… - sandrocanala : RT @fattoquotidiano: Tariffe, dal 1° gennaio aumentano le bollette: elettricità 5,3%, gas 5% - A gennaio 2018 aumentano le bollette di gas… - DelfinoRosim : RT @sole24ore: Energia: da gennaio l'elettricità in aumento del 5,3%, il gas del 5% - Virus1979C : Energia, da gennaio rincari nelle bollette: +5,3% per l'elettricità , +5% per il gas - JamesRoth285 : RT @sole24ore: Energia: da gennaio l'elettricità in aumento del 5,3%, il gas del 5% - Valente_Alfredo : Vi voglio bene ?????? Energia, da gennaio rincari nelle bollette: +5,3% per l'elettricità , +5% per il gas... -

Dal primola famiglia tipo pagherà il 5,3% in più per le forniture elettriche, e il 5% in più per quelle del Gas. E' quanto prevede l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela. Lo comunica l'autorità per l'. Per l'elettricità, aumento dovuto all'incremento dei prezzi all'ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza. L'aumento del gas è invece determinato dalle attese dinamiche delle stagioni invernali: aumento di consumi e prezzi.(Di venerdì 29 dicembre 2017)