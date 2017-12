Energia | da gennaio l' elettricità in aumento del 5 | 3% | il gas del 5%

Energia - da gennaio luce e gas più cari : 11.20 Dal primo gennaio la famiglia tipo pagherà il 5,3% in più per le forniture elettriche, e il 5% in più per quelle del Gas. E' quanto prevede l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela. Lo comunica l'autorità per l'Energia. Per l'elettricità, aumento dovuto all'incremento dei prezzi all'ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza. L'aumento del gas è invece ...