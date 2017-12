Elon Musk | ecco le novità in arrivo su Tesla

Le profezie di Elon Musk : Il mondo dell'automotive, invece, sta muovendo i primi passi per abbandonare il prima possibile i motori a benzina e diesel. Quanto tempo ci vorrà? Molto probabilmente ancora una decina di anni, ...

Le 11 profezie sul futuro pronunciate da Elon Musk Video : Secondo Elon Musk in futuro vedremo all'opera robot assassini, jet con propulsore elettrico e l'umanita' colonizzera' Marte. Sono solo alcune delle previsioni circa quello che il futuro ci riservera' secondo il 46enne amministratore delegato di #Tesla Motors e di SpaceX. L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense inoltre è convinto, tanto da ribadirlo in più occasioni, che in futuro tutti i mezzi di trasporto - non solo le automobili, ...

Le 11 profezie sul futuro pronunciate da Elon Musk : Secondo Elon Musk in futuro vedremo all'opera robot assassini, jet con propulsore elettrico e l'umanità colonizzerà Marte. Sono solo alcune delle previsioni circa quello che il futuro ci riserverà secondo il 46enne amministratore delegato di Tesla Motors e di SpaceX. L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense inoltre è convinto, tanto da ribadirlo in più occasioni, che in futuro tutti i mezzi di trasporto - non solo le automobili, ma ...

Elon Musk - La sua Tesla Roadster andrà su Marte : Un'auto rossa per il pianeta rosso. Così Elon Musk ha ufficializzato, pubblicando alcune immagini sui social, che la sua Tesla Roadster andrà veramente su Marte. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane il ceo della Tesla e della SpaceX ha così messo a tacere tutte le voci che definivano la notizia come uno scherzo ideato da Musk per distogliere l'attenzione dai rallentamenti della produzione della Model 3.La prima Tesla nello spazio. Le ...

California - panico sul web : Ho visto un ufo - ma in realtà è un razzo di Elon Musk : panico sui social network per una scia luminosa avvistata nei cieli della California. "Ho appena visto un ufo", scrive un utente, postando la foto della strana apparizione. In realtà, però, si tratta solo dell'ultimo esperimento di Elon Musk e del suo team di scienziati. Lo staff ha infatti lanciato una serie di razzi in orbita. Si tratta di Space X Falcon 9 Heavy, uno dei più potenti razzi spaziali mai costruiti nella ...

'Amo Twitter - quanto costa?'. Elon Musk scatena il social (e lancia la sua Tesla su Marte) : 'Amo Twitter'. Elon Musk, fondatore di PayPal e numero uno di Tesla, dal suo profilo Twitter ha dichiarato il suo amore per il social network ed ha subito scatenato una serie di reazioni di utenti che ...

Elon Musk - ex di Amber Heard : 'Viviamo tutti in una simulazione' : Questo mondo fittizio, un po' come Matrix, sarebbe stato creato da intelligenze superiori alla nostra che stanno sperimentando con il genere umano . Possiamo pensare a Neo, allora, che un giorno ...

10 profezie per il futuro firmate Elon Musk : Imprenditore visionario, Elon Musk, ceo di Tesla e del programma di viaggi spaziali SpaceX, non perde occasione di guardare al futuro , come documenta Business Insider che propone una carrellata ...

La birra Budweiser viaggerà sui Tir elettrici di Elon Musk : Anheuser-Busch, il gruppo proprietario del marchio Budweiser, vuole trasportare la birra su mezzi elettrici e ha prenotato 40 tir Tesla. Che, considerando un prezzo di partenza di 150.000 dollari per ogni unità, significa un investimento di almeno 6 milioni di dollari. A oggi, è il piu' corposo pre-ordine noto ricevuto da Tesla per i suoi camion. Anheuser-Busch ha l'obiettivo di ridurre le emissioni della sua ...

Elon Musk vuole portare un milione di esseri umani su Marte entro il 2060 : Elon Musk vuole portare un milione di esseri umani su Marte entro il 2060 Elon Musk, ambizioso imprenditore miliardario creatore di Paypal e dell’agenzia spaziale privata Space X, ha intenzione di colonizzare Marte. Il suo obiettivo è rendere l’uomo una specie multiplanetaria, poiché è l’unico modo che abbiamo per salvarci. “L’uomo ha due scelte davanti […] L'articolo Elon Musk vuole portare un milione di esseri umani su Marte entro il ...

Elon Musk - con lo Space X partirà anche una Tesla Roadster : Il prossimo gennaio Elon Musk e Space X hanno in programma di far decollare verso Marte il Falcon Heavy, razzo creato per il trasporto di materiali pesanti. Come carico, però, non ci sarà del ...

La birra Budweiser viaggerà sui Tir elettrici di Elon Musk : Nel 2016, infatti, ha completato la prima spedizione commerciale al mondo su veicoli autonomi: 51.744 lattine di Budweiser sono state trasportate in Colorado, lungo un percorso di oltre 200 ...

La birra Budweiser viaggerà sui Tir elettrici di Elon Musk : Anheuser-Busch, il gruppo proprietario del marchio Budweiser, vuole trasportare la birra su mezzi elettrici e ha prenotato 40 tir Tesla. Che, considerando un prezzo di partenza di 150.000 dollari per ogni unità, significa un investimento di almeno 6 milioni di dollari. A oggi, è il piu' corposo pre-ordine noto ricevuto da Tesla per i suoi camion. Anheuser-Busch ha l'obiettivo di ridurre le emissioni della sua ...

Tesla - Elon Musk : “manderò la Roadster su Marte col razzo Falcon” – FOTO : L’ultima trovata di Elon Musk? Infilare un’automobile elettrica in un razzo spaziale e spararla nell’universo. C’è gente che è finita in manicomio per molto meno, ma il brillante imprenditore sudafricano è fondatore e capo supremo sia di Tesla, il marchio californiano che produce auto a emissioni zero, che di SpaceX, azienda aerospaziale che aspira a rendere economici i viaggi nello spazio. Perciò si fa come dice lui. Nel vettore ...