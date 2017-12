Egitto | attacco in una chiesa vicino al Cairo | almeno 10 morti | lIsis rivendica

Egitto - 2 morti in attacco negozio copto : 18.52 Ancora un assalto contro i copti ad Helwan, la stessa località a sud del Cairo dove un'ora prima c'era stato l'attentato terroristico a una chiesa cristiana. Almeno due persone sono rimaste uccise nell'attacco a un negozio di forniture per la casa di proprietà di due copti. Il bilancio complessivo dei due attacchi è di 9 morti, riferisce il ministero dell'Interno, che non precisa se ci sia un collegamento tra le due azioni.

Egitto - attacco a chiesa copta : 10 morti : 12.28 Almeno dieci persone, tra cui un terrorista, sono rimaste uccise in un attacco alla chiesa copta di Helwan, a sud del Cairo. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Interno egiziano. Due terroristi hanno aperto il fuoco fuori dalla chiesa uccidendo, tra gli altri, un ufficiale di polizia e due agenti di leva. Uno dei due assalitori è rimaso ucciso, l'altro è stato catturato.

Egitto - attacco in moschea : dietro il cambio di strategia i jihadisti sbandati di Raqqa : Il corpo dell'Egitto è martoriato da molto tempo dal flagello del terrorismo. Questo popoloso paese è infatti non solo la capitale culturale del mondo arabo, ma anche il crocevia di una regione dove le contraddizioni della globalizzazione contribuiscono al jihadismo. L'Egitto è un attore panarabo, importante nel Levante - in particolare verso ...

Egitto - Procura : 305 morti in attacco a moschea - 27 i bambini : E' di 305 morti e 128 feriti il bilancio della strage terroristica compiuta venerdì alla moschea di Al Rawdah, nel nord del Sinai, in Egitto. Lo comunica, in una nota, la Procura generale. Tra le ...

Strage nella moschea - Minniti : 'È un attacco all'Egitto ma anche una sfida che riguarda anche noi' : Nessuno sa quanti siano i combattenti stranieri, ma si può pensare, facendo una media delle informazioni avute, che siano tra venticinque, trentamila provenienti da cento paesi del mondo. Una parte ...

